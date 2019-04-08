本週操盤筆記 (0408-0412)

1. 歐洲央行 4 月利率會議：

本週三 (10 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 4 月利率會議，市場普遍預期歐洲央行將維持利率不變，但聚焦是否可能傳遞進一步的寬鬆信號，以應對前景疲軟的歐洲經濟。

歐洲央行在 3 月利率會議上，大幅調低歐洲經濟預估、向市場放出「鴿派」的前瞻指引，並調整利率預期為「至 2019 年底保持利率不變」，一改此前「至 2019 夏末保持利率不變」之論調，並宣布將於 9 月推出定向長期再融資操作 (TLTRO)，向市場提供低廉的流動性資金。

市場經濟學家分析，目前歐洲經濟低迷，GDP 增速已連續 2 季出現負成長，同時 3 月德國製造業 PMI 更跌至 44.7，創下 2012 年以來新低，歐洲央行面臨到的經濟環境，已不具備貨幣政策緊縮之條件。

2. 英國脫歐期限到期：

英國脫歐原訂於 3 月 29 日啟動里斯本條約 50 條脫歐，但由於英國國會 3 度否決首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議，梅伊為防英國無條件的「硬脫歐」發生，已向歐盟申請延後脫歐期限至 4 月 12 日。

上週五 (5 日) 英國政府唐寧街 10 號更宣布，首相梅伊已致函歐盟執委會主席圖斯克 (Donald Tusk)，向歐盟申請延後脫歐日期至 6 月 30 日，以避免英國在 4 月 12 日 的最後期限被強制「硬脫歐」，但唐寧街強調，如果英國國會願意提早通過脫歐協議草案，那麼脫歐日期也可以提早。

另一方面，歐盟似也有意願意讓英國延長脫歐期限，避免英國在 4 月 12 日 的最後期限硬脫歐，因上週五 (5 日) 英國媒體亦報導，歐盟執委會主席圖斯克正在遊說歐盟國家，讓英國脫歐延後一年，以期雙方可以達到更多彈性。

3. 聯準會 3 月會議紀要：

週四 (11 日) Fed 將公布 3 月利率會議紀要，此前 Fed 在 3 月利率會議上亦釋放出強烈的鴿派論調，據 Fed 3 月釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，Fed 預計今年內將無法升息，並且 Fed 亦計劃，將於今年 5 月將縮表規模減半、9 月底停止縮表。

而目前 Fed 最遭市場熱議的，是獨立性正嚴重遭受來自總統川普 (Donald Trump) 的政治壓力，美國總統川普近月除了屢次呼籲 Fed 不要升息以外，更在上週末呼籲 Fed 降息、恢復 QE 量化寬鬆。

同時川普亦準備提名 2 位政治盟友 Herman Cain、Stephen Moore 加入 Fed 理事，市場經濟學家表示，以現況來看，Fed 似乎正面臨到史上最嚴峻的政治危機，恐動搖市場對於 Fed 超然獨立性之憂慮。

4. 中國 3 月進、出口數據：

週五 (12 日) 中國將公布 3 月進、出口數據，按美元計價來看，市場預期，由於 2 月份中國進、出口受到春節季節性因素而大幅放緩，且 3 月中國製造業 PMI 重新站上 50 的景氣分水嶺之上，故估計 3 月中國進、出口將出現較大程度復甦。

而展望下半年中國進、出口景氣，市場經濟學家表示，雖然美中貿易戰近期出現樂觀轉好的氣氛，但由於先前企業們早已為了避開貿易關稅，而提前出口，故估計未來出口年增率仍是有補跌空間，下半年進、出口景氣是否可能真實復甦，仍有待進一步觀察。