美股盤後 —波音領跌道瓊 標普連八漲 市場靜待財報季

週一 (8 日) 美股四大指數近乎持平，標普 500 指數連續 8 個交易日收紅，寫下 2017 年 10 月以來最長連漲，市場靜待週五企業最新財報季。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 83.97 點，或 0.32%，收 26341.02 點。

那斯達克指數上揚 15.19 點，或 0.19%，收 7953.88 點。

標普 500 指數上揚 3.03 點，或 0.10%，收 2895.77 點。

費城半導體指數上揚 3.73 點，或 0.25%，收 1481.38 點。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.68%。臉書 (FB-US) 下跌 0.45%；Netflix (NFLX-US) 下滑 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.26%。

半導體類股方面，AMD (AMD-US) 下滑 1.55%；美光 (MU-US) 下滑 0.97%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.40%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.44%；Intel (INTC-US) 上揚 0.14%。

金融股全面走高，花旗 (C-US) 上揚 0.79%；摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.32%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 0.21%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.20%；高盛 (GS-US) 上揚 0.079%。

富國銀行最大股東、股神巴菲特 (Warren Buffett) 週日 (7 日) 受訪時表示，富國銀行新任 CEO 不應該來自華爾街，應找圈外人來擔任執行長，以重建銀行受損的聲譽。

台股 ADR 方面以聯電 ADR (UMC-US) 領漲，漲幅為 2.14%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.54%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.34%。

企業消息方面，波音上週五（5 日）宣布計劃從 4 月中旬開始削減 737 MAX 飛機產量近五分之一，美銀美林將其股價評級下調至「中性」，拖累波音 (BA-US) 週一股價下跌 4.44%。

波音 (BA-US) 週一股價下跌 4.44%。(圖：AFP)

摩根大通分析師 Stephen Tusa 對奇異 (或稱通用電氣) 估值和自由現金流表示擔憂，下修了該公司股價評級至「減持」，亦下調目標價至 5 美元，此消息拖累奇異 (GE-US) 週一重挫 5.19%。

圖片社群 Pinterest 週一將 IPO (首次公開募股) 發行價訂於 15 美元至 17 美元之間，上市代碼為 PINS，計畫將於下週於紐約證券交易所上市。

華爾街分析

週一美國股市近乎持平，自上週的強勁漲幅中回落，市場展望週五企業財報季的開始。

Icon Funds 基金總裁 Craig Callahan 認為：「週一的價格行動相當於整合，這個牛市有很多懷疑者，所以當股價上漲時，他們就會抓住機會出場。」

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 說：「上週投資者出現熱手效應，隨著週五財報季的開始，投資者的注意力將轉向最新財報季。摩根大通和富國銀行將於週五公布財報。」

Newton Advisors 經理人 Mark Newton 表示：「美股仍然看多，但現在已出現買超現象，接近可能的短期阻力範圍，引領這波反彈的科技、非必需消費品和工業等類股，如今已接近先前高點，而關注價格角度很重要。」

Avalon Advisors 首席投資官 Bill Stone 表示：「科技、材料和能源這三個行業領域的財報收益將下降兩位數，好消息是，隨著時間的推移，盈利前景的改善，我們預計不會出現真正的獲利衰退。」