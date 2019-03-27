〈環球晶法說〉徐秀蘭：Q1不會讓大家太失望 Q2預期持平Q1 喊話股價委屈

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW) 今 (27) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，第 1 季營收表現很健康，且 EPS 也不會讓大家太失望，第 2 季營運預期與第 1 季持平，但要續創高有難度，並看好下半年需求將回溫，她並再為股價抱屈，認為環球晶去年多項營運指標均破紀錄，唯獨股價表現令她高度失望。

在第 1 季長約維持合約進度進行下，環球晶今年前 2 個月營收均維持年增約 1 成的水準，第 1 季整體營收表現，預期也將與前 2 個月相近。徐秀蘭指出，第 1 季營收表現算「很健康」，而第 1 季 EPS 表現也不會讓大家太失望，第 2 季營收要優於第 1 季則有難度，預期表現將與第 1 季持平，但整體而言，不會讓大家太失望。

徐秀蘭解釋，第 2 季營收恐無法持續創新高的原因，在於市場均在觀望下半年的需求復甦，她並認為，若 6 月營收表現開始明顯走揚，下半年需求復甦的力道就相對可期，且客戶端多預期，下半年市場需求就可望回溫。

徐秀蘭也再度為股價抱屈，她表示，去年營收、獲利、配息水準、股東權益報酬率 (ROE) 等多項指標，均破紀錄，表現非常好，每一項指標在台灣企業中，排名均是前段班的，且法說會上報告要達成的事情，每一件都達標，但股價表現都不好，她強調，除股價表現令她高度失望外，其他營運情況都非常好。

環球晶去年 8 吋與 12 吋出貨量各占 4 成，6 吋等小尺寸佔比為 2 成以下。徐秀蘭指出，雖然 8 吋與 12 吋比重相當接近，但目前公司產品應用端中，電源 IC、功率半導體、車用晶片等比重相當高，包括人工智慧、車聯網、電動車元件、5G 等新應用的重要項目，環球晶都有參與其中。

針對長約部分，環球晶副總經理陳偉文再度強調，今年大部份產能已被預付貨款的客戶預定，長約內容並沒有違約情況，包括訂單量、價格與全年出貨量等，均按照合約走。目前 12 吋產能長約比例約 9 成、8 吋長約比例達 8 成，而 6 吋以下小尺寸產能長約比重則近 5 成。