〈環球晶法說〉談中國發展半導體 徐秀蘭：有二大阻力

矽晶圓大廠環球晶圓 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (27) 日指出，今年半導體景氣在前段時間需求熱絡下，進入存貨修正期，但市場存貨還在合理範圍，半導體業並沒有變得不健康。對於中國大力發展半導體，她則說，目前台廠不會受衝擊，但以後一定會，不過，半導體需要生態系支持、半導體晶圓與終端產品規格持續改變等，都是中國發展半導體的阻力。

展望今年半導體產業景氣，徐秀蘭指出，與 2008 年金融海嘯相比，今年半導體景氣與當時的環境不同，當時市場存貨過多、需求冷卻很長一段時間，而現在則是在歷經需求熱絡、各國貿易角力等不確定性影響下，使市場轉趨保守，存貨進入修正，但目前市場存貨還在合理範圍，半導體產業並沒有變得不健康。

對於中國擴大投資半導體，徐秀蘭認為，目前不會台廠不會受到衝擊，但以後肯定會，至於是在多久以後，還很難界定。她認為，中國發展半導體的困難之處在於，第一，半導體業需要整個生態系的建立與支持，第二，半導體晶圓與終端產品的規格一直在變、難度越來愈高。

徐秀蘭指出，半導體業不是在比較誰資金多，而是與國際產業的連結、信任，及本身技術進步的速度。她也比喻，一旦踏上子彈列車，追兵一定會來，不能期待他立定不動，而是自己要跑得比別人快。