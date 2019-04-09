法興：亞馬遜未來一年股價估將上漲近30%

據報導，法國興業銀行 (Societe Generale) 認為，由於投資者更加關注該公司「強勁」的獲利和營收率潛力，亞馬遜 (AMZN-US) 股價預估將在未來一年內上漲近 30%。法國興業銀行因此給出了亞馬遜「買入」的評級，目標價為 2,370 美元。

亞馬遜股價在週一 (8 日) 期間下跌 0.3%，但股價仍較 12 月低點上漲約 36%。最近的交易水平是從去年 10 月以來的最高水平。法國興業銀行表示，目前的估值代表著「一個有非常具有吸引力的切入點」。

「亞馬遜在過去幾年中取得的最明顯的進步就是獲利能力的大幅提升，」 法國興業銀行分析師 Arnaud Joly 向客戶表示，亞馬遜的廣告和網絡服務雲端運算部門可以說是功不可沒。

「我們認為投資者可能更關注亞馬遜的獲利成長，而不是僅僅關注該公司頂線上的動力。」Arnaud Joly 說道。

近年來亞馬遜的獲利能力成長迅速。該公司最新一季財報中顯示，每股收益為 6.04 美元，遠高於去年同期的每股 2.16 美元。

根據法國興業銀行的報告顯示，預計在 2019 年至 2021 年之間，亞馬遜的獲利將以 32% 的複合年增率成長。法國興業銀行也表示：「亞馬遜在擴大規模和提高效率的同時，進一步提高獲利能力。」另一方面，該銀行表示，亞馬遜企業對企業服務的開發也具有相當大的潛力。

根據《彭博社》彙編的數據顯示，有 48 家公司對亞馬遜給出了相當於「買入」的評級，只有 1 家給出了「持有」的評級，1 家建議「賣出」。統計出的平均目標價格為是 2,125 美元。