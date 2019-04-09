日爆料網站：新iPhone將搭載3鏡頭 有6.1吋、6.5吋OLED螢幕

日本的爆料網站「macotakara.jp」在週一 (8 日) 刊登的最新消息指出，根據高可信度的中國供應商透露，蘋果 (AAPL-US) 在 2019 年新推出的 iPhone 當中，採用 3 鏡頭設計的款式將會出現搭載 6.1 吋以及 6.5 吋 2 款尺寸 OLED 螢幕的機種可供消費者選擇。

(圖：Investing.com)

使用 6.1 吋 OLED 螢幕的 iPhone，其大小介於 iPhone XS 與 iPhone XR 之間，與競爭對手 SAMSUNG 的 Galaxy S10 大小類似。和 iPhone XS 相比，機體厚度似乎將多出 0.15mm，但是由於背面鏡頭凸出部分少了 0.5mm，所以整體上只厚了約 0.1mm。

在另一款同樣採 3 鏡頭設計的 6.5 吋 OLED 機種，厚度似乎較 iPhone XS Max 多出 0.4mm，但是在背面鏡頭凸出部分少了約 0.25mm，所以整體上只厚了約 0.2mm。

在 3 鏡頭設計方面，由於每顆鏡頭的大小都很有可能大於目前的 iPhone XR，感光元件的規格很有可能優於目前的機種。

這 2 款機種將會配上 USB-C 對 Lightning 連接線，以及 18 瓦的 USB-C 電源轉接器。而新的 iPhone 也很有可能加入雙向無線充電功能，可對支援 Qi 無線充電規格的 AirPods 等裝置進行充電。

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 的後續機種，很有可能在機殼方面維持現有設計，並在處理器上作出升級。

華為的 Mate 20 Pro，還有 SAMSUNG 的 Galaxy S10e、S10、S10+，將會是其主要競爭對手。