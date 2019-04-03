蘋果宣布iPhone 7印度製造 緯創擴展印度產線

除了在印度代工生產低階 iPhone SE 和 iPhone 6s 外，蘋果合作夥伴緯創 (Wistron) 還將在印度生產 iPhone 7。

蘋果週二 (2 日) 發表聲明表示：「我們很自豪能夠為我們當地的客戶 (指緯創) 在班加羅爾生產 iPhone 7，進一步兌現了我們在印度的長期承諾。」

3 月初，印度電信 / 法律及資訊科技部長 Ravi Shankar Prasad 表示，印度政府批准了緯創 509.1 億盧比 (約 224 億台幣) 的投資申請，新廠落成後，緯創預計將在當地生產最新的 iPhone 型號，但遭印度財經媒體《Business Standard》否認，稱緯創可能會在印度新廠生產更廣泛的蘋果設備。

如今此消息得到驗證，緯創 (3231-TW) 除了在印度主要代工生產低階 iPhone SE 和 iPhone 6s 之外，產線再度擴大，將在印度生產 iPhone 7。

由於美中兩國大打關稅戰，蘋果一直致力轉向印度生產更多的蘋果設備，加上在印度生產 iPhone 7 成本低於進口 iPhone 7，也是促使蘋果積極推動印度製造的原因之一。

IDC 研究總監 Navinder Singh 表示，iPhone 7 是一種低風險的產品，iPhone 7 能重新驗證蘋果印度製造的能力，接著才能擴展到其他型號。

外媒此前報導，蘋果已通知上游供應鏈，計畫今年 5 月停產歷年來最熱銷的智慧手機 iPhone 6 系列，屆時 iPhone 7 將順勢成為最低階的 iPhone 機型。