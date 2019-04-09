法人關注碳纖維汽車輪圈進度 波力-KY拼5月完成認證、H2出貨

全球最大冰上曲棍球桿廠波力 - KY(8467) 以碳纖維核心技術，跨足複合材料碳纖維汽車輪圈新事業，總經理洪進山表示，爭取 5 月完成所有路測及認證，最快下半年開始出貨，首年產能上看 5 萬件，初期瞄準中國汽車改裝市場。波力 - KY 投入複合材料碳纖維汽車輪圈主要有「19 英吋正向輪圈」及「20 英吋反向輪圈」兩種規格。前者已於 3 月通過中國東北為期一個月的極寒路測，距離完成所有認證還有最後一哩路，洪進山強調，已爭取第三方機構儘速排定日本 VIA 與德國 TUA 兩項檢測時程。



4 月則聚焦改裝車適用的 20 英吋反向輪圈，選定以成都往返拉薩進行兩次來回的極端路況測試，並送交戰略合作夥伴 AC 安馳車輪進行日本 VIA 及德國 TUA 檢測，完成第三方機構檢測，即能取得 IATF16949 品管認證。



波力 - KY 昨日下午舉行財務業務說明會，現場法人一致關注碳纖維汽車輪圈未來發展，也好奇為何選擇汽車輪圈作為跨業。洪進山解釋，複合材料碳纖維技術應用廣泛，而冰上曲棍球桿格外重視剛性及硬度的研發製程，與汽車輪圈屬性不謀而合，便決定跨入較少業者投入的領域。



複合材料碳纖維汽車輪圈，由波力 - KY 打造複合碳纖維輪輞，安馳提供鍛造輪輻。洪建山指出，打入車用市場難度相對較高，選擇與安馳合作，一方面因其為鍛造鋁合金車輪公司，另一方面市場涵蓋改裝及標配兩市場，惟初期以改裝市場為重心，未來擬投入標配市場，甚至不排除爭取全球前五大輪圈品牌合作。



洪進山觀察，該產品具有市場領先地位，定價方面將握有主導權。他指出，以當前市場上汽車輪圈售價來看，全碳車輪約 1 萬美元，鍛造鋁合金車輪價格落在 3 至 4 千美元之間，兩者價位即是複合材料碳纖維汽車輪圈的定價區間，至於售價會偏高或偏低，目前尚未決定，但能確定該品項的毛利優於目前整體營運毛利率的 25%。



產線布局方面，洪建山表示，看好中國內需車市，生產線置於中國浙江桐鄉廠，目前已開始試產，取得認證後便開始投產，最快下半年陸續出貨，初期投入金額約 600 萬美元，第一年產能目標達 5 萬件。