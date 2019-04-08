波力-KY跨界進入車用市場 5月可望取得全數安規認證

波力 - KY(8467-TW) 投入開發長達 5 年時間開發的碳纖維汽車輪圈，可望在 5 月取得相關安規認證，將搶攻中國大陸汽車輪圈改裝 AM 市場；波力總經理洪進山指出，此汽車輕量化產品，中期可望擴張到一年 5 萬件的產能。

洪進山在今 (8) 日出席交易所法人說明會時，透露出波力跨入汽車輪圈產品市場的開發進度。

波力投入碳纖維複合材料產品開發及製造超過 35 年，其中冰上曲棍球桿市占率已逾 40%，居全球之冠。同時，波力也生產自有品牌「BONNY」碳纖維羽球拍，並透過球場、校園及社團等通路，進行自有品牌產品的行銷。

近 5 年，波力投入複合材料碳纖維輪輞、與鍛造輪幅組裝的 19 吋正向汽車輪圈開發，2018 年 11 月已通過戰略合作夥伴 AC 安馳車輪內部的日本 VIA 、及德國 TUV 檢測，並已開發複合材料碳纖維輪輞與鍛造鋁輪幅組裝的 20 吋反向輪圈，其中鋁鍛造由 AC 安馳車輪提供，一部分波力自行銷售，一部分 AC 安馳車輪銷售，預計 2019 年 4 月下旬送交戰略合作夥伴 AC 安馳車輪，進行內部的日本 VIA 及德國 TUV 檢測，並送交中國大陸第三方機構進行檢測，洪進山指出，未來 20 吋汽車輪圈將是市場行銷主力產品。

洪進山表示，波力預計 5 月在大陸浙江桐鄉廠完成汽車輪圈生產線安裝，下半年開始出貨，其中碳纖維材質汽車輪圈重量比純鋁鍛造減少 30%，每件市售價格 1 萬美元，鋁鍛造汽車輪圈每顆售價 4000 美元，中期產能規劃將以產能開出後達到 1 年生產 5 萬件的目標。

波力去年營收 14.86 億元，毛利率為 25.37%，年增 0.75 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年增 1.61 倍，每股純益為 2.61 元。董事會決議擬配發去年股利每股現金 2.5 元，其中包括每股 0.8 元以盈餘配發及 1.7 元以資本公積配發，將提 5 月 21 日的股東會決議。