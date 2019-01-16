波力-KY Q1營收可期 今年跨足碳纖維輪圈殼 並取得愛迪達新單

波力 - KY(8467) 自結去年 12 月營收 6,115 萬元，月減 42.92%，年減 48.32%；第四季營收 2.49 億元，季減 45.29%，年減 30.02%；全年營收 14.86 億元，年減 5.04%。不過，今年受惠出貨遞延，且愛迪達曲棍球桿訂單加持，第一季營收可期。波力 - KY 指出，近來為調解淡旺季訂單不均的問題，去年起和廠商協調年度訂單平均分布各月份，不料前三季已將貨源出清，所幸廠商將今年訂單提前，所以 12 月營收降低主要因素是出貨遞延所致，將在今年第一季陸續出貨，即能實現在營收表現。



展望今年第一季，波力 - KY 表示，今年將跨足碳纖維汽車輪圈殼生產製程，對於 3、4 月取得中國極地測試相當有信心，預期未來有助搶攻汽車改裝市場。此外，波力 - KY 以擅長生產冰上曲棍球桿技術，取得愛迪達頂級草上曲棍球桿訂單，皆挹注今年營收表現。