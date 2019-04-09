鐵礦砂價格飆至多年高點 花旗預計可漲破每噸100美元

在力拓、必和必拓礦產公司發佈最新的減產公告後，鐵礦砂週一 (8 日) 價格再飆升，所有主要品位均收在多年高點。

根據 Metal Bulletin 數據，基準的 62% 品位的鐵礦砂現貨，週一上漲 2.6% 至每噸 95.30 美元，創下自 2014 年 8 月以來新高價。含鐵量更低的 58% 品位漲得更凶，漲幅達 3.1%，寫 2014 年 5 月以來高點。

較高含鐵量的 65% 品位漲勢相對落後，週一上漲 1.2%，至每噸 106.30 美元，為近 2 年來的新高點。

各等級鐵礦砂價格走勢 (圖表取自 Business Insider)

自去年 11 月下旬以來，58% 品位的鐵礦砂價格已經翻倍，而 62% 及 65% 品位鐵礦砂的價格分別上漲 48% 與 31%。

在鐵礦砂價格創高之際，高盛上週建議，投資人應該逢高獲利了結，因為中國需求下降，價格不可能一直上揚。與高盛相反，花旗集團認為，這波上揚是基本面問題，投資人應該追漲，基準的 62% 品位鐵礦砂價格有望攻破 100 美元。

花旗集團全球大宗商品研究主管 Ed Morse 表示，「鐵礦砂不是需求故事，而是供應故事」。在週日他們發表的報告中，建議投資人繼續加碼鐵礦砂及銅，而不應減碼。

鐵礦砂今年以來的大漲，主因是巴西淡水河谷上一季的水壩潰堤事故，嚴重影響了生產和出貨，而澳洲的必和必拓與力拓，也在遭颶風襲擊後，警告生產將會降低。而週一的漲幅，正逢中國鋼鐵期貨的大量買盤。

分析師表示，由於天氣轉暖，使得中國建築活動有所回升，價格受到需求再度支撐。

Morse 表示，投資人還應該注意到，目前在運輸途中的鐵礦砂非常非常少，供不應求的情況仍在持續。

過去一週，包括 Barclays Plc 及 Wood Mackenzie Ltd. 都在供應減少之下，提高了對鐵礦砂的價格預測。高盛則結清原本主張的多頭部位，認為價格雖可能再走強，但已經到該獲利了結的時候。