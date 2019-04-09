【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股開盤受到台積電及鴻海走勢疲弱影響一度跌破 10800 整數關卡，不過受到市場期待大立光法說會將有望釋出好消息，帶動大立光上漲超過 4%，台股終場上漲 0.47%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 145.45 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國國務院調降進口日常消費品稅率，有利於中國消費及跨境電商發展，加上受到調降進口關稅影響，消費品相關之類股如：伊利股份及格力電器同步大漲，白酒類股也延續前波漲勢持續上攻，在調降進口關稅利多及消費類股大漲帶動下，A50 指數上漲超過 0.4%；另外，美國工廠訂單數據優於市場預期，加上歐洲消費者信心指數止跌回升，帶動昨日美債期貨同步走跌。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞瀕臨內戰，預估將使大約 100 萬桶 / 日的產量中有 40% 受到影響，同時美國總統川普週一宣布將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為外國恐怖組織，這是華盛頓首次正式將另一個國家的軍隊列為恐怖組織，伊朗稍後也回擊，表示將以相同標準將美國軍隊列入恐怖分子名單中，且排名僅次於伊斯蘭國，川普此舉加重了美伊緊張關係，也使得原油供給蒙上陰影，使得近期強勢的油價再度飆漲。

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