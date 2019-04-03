供應面持續受打擊 中國鐵礦砂期貨連日揚升 價格再創新高

中國的鐵礦砂期貨週二 (2 日) 價格創下新高，主要受供應上更多前景緊張的消息影響，除了早前巴西礦場事故的影響外，必和必拓 (BHP Group Ltd) 也稱，由於颶風造成的破壞，將導致此煉鋼原料產量下降。

大連鐵礦石主力期貨 1905 合約 2 日上漲近 4%，盤中一度來到每噸人民幣 665.5 元，超過今年 2 月初寫下的歷史高點。3 日開盤後持續上揚，上午 9:30 分，報價已經飆上 680 元上方，漲幅接近 4%。過去 4 天，大連的鐵礦砂已上漲 11%。

鐵礦石期貨走勢 (圖表取自新浪財經)

現貨方面，進口鐵礦砂 62% 品位價格指數報每噸 87.25 美元，較前一日上漲 4.08 美元，較年初上漲 18.22 美元。

全球最大礦業公司必和必拓表示，初步估計，受颶風 Veronica 襲擊影響，初步估計可能影響鐵礦砂產量約 600 至 800 萬噸。

今年 1 月，全球最大鐵礦砂供應商巴西淡水河谷 (Vale SA)，也因為巴西潰壩災難，造成數百人死亡，生產供應中斷。淡水河谷表示，今年可能會減少 7500 萬噸鐵礦砂供應。

INTL FCStone 商品顧問 Edward Meir 表示，價格漲勢仍有上漲空間，中國對鐵礦砂的需求本月稍晚預計還會增加，並提供價格支撐。

由於 Veronica 造成的生產中斷和損壞，全球第二大煉鋼材料礦商力拓 (Rio Tinto) 週一也削減了 2019 年澳洲鐵礦砂出貨量前景。

與此同時，中國兩大鋼鐵城市唐山和邯鄲的鋼廠，據報導將在第 2 季繼續限產，以改善空氣品質。