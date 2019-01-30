淡水河谷宣布未來三年減10%產能 陸鐵礦砂期貨漲漲漲

巴西水壩潰堤事故持續發酵，淡水河谷表示三年內將陸續關閉 10 座大壩，計劃拆除的 10 座大壩是與上周五倒塌的大壩相似，預計每年將影響到 4000 萬噸的鐵礦砂。此外，淡水河谷表示將增加其他地區鐵礦砂產量，彌補這次水壩潰堤礦區停產的影響。



去年 12 月，淡水河谷公布 2018 年生產鐵礦砂約 3.9 億噸，2019 年產量目標將達到 4 億噸，根據此數據來看，未來關閉的 10 座大壩將影響約 10% 的鐵礦砂產能。

同時，根據最近數據顯示，這此事故死亡人數攀升至 84 人，至少 276 人失蹤。

這是淡水河谷三年來第二次發生大壩潰堤事故，2015 年 11 月，淡水河谷和 BHP 合資的 Samarco 礦區同樣發生一起水壩潰堤事故，出事的礦區至今沒能回復生產。

在這次事故發生後，巴西當地有不少聲浪質疑淡水河谷對於這些大壩的處理方式。業內推估該事故後續處理將影響這家全球第一鐵礦砂生產商的供應能力，鐵礦石供需可能將出現變化。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂期貨當天走勢

今 (30) 日，受到淡水河谷未來將減產的消息影響，中國大連商品期貨交易所主要鐵礦砂期貨開盤大漲逾 5%，隨後迅速攻上漲停，這是鐵礦石期貨連續第三個交易日上漲，三日累積漲幅逾 10%。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂期貨日線

受到巴西淡水河谷這次事故影響，未來供應至中國的鐵礦砂數量可能減少，而中國對於來自澳洲鐵礦砂的依存度將會有所增加。

