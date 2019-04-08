富邦證兩檔ETN獲主管機關審查通過 預計4月底掛牌上市

富邦金 (2881) 旗下富邦證獲證交所及櫃買中心審核通過，「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」與「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」兩檔指數投資證券發行，將於 4 月底掛牌上市。富邦證表示，「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」由台灣指數公司所編製，自蘋果公司最近公布供應商名單的上市公司股票中，選取符合流動性及財務穩健等條件的前 10 大台灣上市公司股票組合而成。而台股的人氣指標為電子族群，其中重量級電子股也多為蘋果供應鏈，因此「特選大蘋果報酬指數」在一定程度上，展現出台灣科技產業的投資表現，以及近期台股領頭羊角色。



另一檔「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」，同樣由台灣指數公司編製。富邦證表示，綜合考量市值與流動性，透過多投資因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產三大類別，利用市值比例來分配各類別的成分股檔數，最終綜合評分依序選取排名前 20 檔的成分股，採等權重分配，指數表現兼具穩健與成長性雙重優勢。



富邦證認為，指數投資證券商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，直接連結對應指數表現、無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資的特性，使投資報酬一目瞭然，是台灣金融市場投資工作的新選擇，投資人可依自身偏好選擇適合的指數投資證券商品。

