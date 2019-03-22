〈富邦金法說〉富邦壽今年股息收入拚年增10% 台股還有近500億元加碼空間

富邦金 (2881-TW) 今 (22) 日舉行第 4 季法說會，核心子公司富邦人壽去年大幅減碼台股 562 億元，今年將伺機逢低回補，預計台股還有將近 500 億元的加碼空間，全年股息收入將從去年的 190 億元提高至 210 億元。

富邦人壽去年國內外股票合計大砍 696 億元，富邦人壽財務主管說，往年人壽台股投資部位占可運用資金比重約 10%，去年因第 4 季全球股災，市場波動劇烈，導致台股投資比重降至 8.8%，今年預計將台股可投資部位拉回至往年 10% 水準。

富邦人壽主管說，美國今年升息機率不高，預計資金可望重新回流亞洲市場，台股可望因此受惠，富邦金目前總資產共 3.62 兆元，從資產年增約 7% 以上估算，今年台股部位可望衝上 3700 億元到 3900 億元，今年台股還有將近 500 億元的投資空間。

壽險業投資海外近期成為市場關注重點，富邦人壽海外投資部位從 2017 年的 62.7% 到去年底拉高至 64.5%，合計投資海外部位共有 2.33 兆元，其中有 5 成投資北美市場，投資標的主要以投資等級公司債與金融債。

另外，針對金管會近期緊盯壽險業集中投資債券 ETF 的現象，富邦金總經理韓蔚廷表示，人壽投資債券 ETF 占可整體可運用資金僅 3% 左右，強調沒有資金過度集中的現象，對於債券 ETF 會採取動態管理。