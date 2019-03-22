〈富邦金法說〉富邦壽去年未實現虧損逾千億 恐傷股利政策？總座信心喊話

富邦金控 (2881-TW) 核心子公司富邦人壽去年因帳上金融未實現損失逾千億元，依規定無法上繳獲利給母公司，法人關注，富邦金今年股利是否因此受影響，富邦金總經理韓蔚廷僅說，今年股利政策仍將維持「穩定」，向投資法人信心喊話。

富邦金控今 (22) 日舉行第 4 季法說會，由於獲利金雞母富邦人壽去年受全球股災波及，導致第 4 季帳上金融未實現損失單季就增加 663 億元，全年金融資產未實現損失高達 1214 億元，依規定須無法上繳獲利給金控母公司。

富邦人壽去年稅後純益 249 億元，貢獻金控獲利比重高達 52%，富邦金去年每股配發 2.3 元現金股息，盈餘配發率約 44%，今年少了富邦人壽挹注，法人關切今年股利是否因此縮水？

韓蔚廷對此回應，壽險雖然須保留盈餘，但金控配息不是單靠壽險配發，目前金控還有足夠的可分配盈餘，因此今年股利與富邦人壽無法上繳獲利沒有絕對關係，他強調，股利政策最終仍須等 5 月董事會決議。

富邦人壽因去年底全球資本市場震盪，導致金融資產未實現餘額暴增，第 3 季的未實現虧損為負 19 億元，但到了第 4 季未實現虧損已暴增至 527 億元，攤銷後成本也從第 3 季的 532 億元擴大至 687 億元，累計到去年底，人壽未實現虧損已高達 1214 億元。

不過隨著今年以來資本市場回穩，帶動金融資產未實現餘額逐漸回升，截至今年第 2 月，未實現獲利已慢慢回穩至損益兩平。