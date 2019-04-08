廣明旗下達明機器人新產品亮相 持續深耕歐美亞澳四大洲市場

廣明 (6188) 旗下達明機器人已成為全球市佔率第二高的工業協作型機器人品牌，橫跨歐美亞澳四大洲。4 月接棒亮相深圳國際機器人及工廠智慧化展、歐洲工業盛事德國漢諾威展，以及北美最專業自動化展 Automate。並首度推出 TM Operator 系列─TM Palletizing Operator。TM Palletizing Operator 使用 TM12 手臂，利用視覺檢測自動補正物件及棧板位置偏移，搭配自行研發的智慧 UI 介面，系統輕鬆設定，機器人快速上工，迅速學習進行生產工作。達明機器人推出 TM Palletizing Operator 堆棧機整合自身中高負載機器人產品 TM12，具強大負載能力達 12 公斤且可達範圍高達 1300mm；而經由內建視覺系統精準辨別，自動補正物件及棧板位置，並搭配智慧圖形化介面提供使用者簡單快速編輯，能夠即時反應工作進度與監控機械手臂的狀況，大幅縮短工時及提升效率。此外，TM Palletizing Operator 堆棧機亦結合升降立柱，利於自動偵測物件或棧板堆疊高度時進而調整立柱延伸高度，高彈性的應用滿足製造業、物流及倉儲產業等需求，呼應工業「智」動化趨勢，成為智慧工廠自動化導入的最佳利器。



除協作機械手臂產業應用外，達明機器人更推出結合 SFC,SCADA,MES 管理分析智慧自動化數據系統一 TMmanager，輕鬆整合機器手臂、工廠製程設備等第三方硬體，高效整合資源，縮短工時節省人力，並提供大數據分析功能及預警機制，有效避免故障發生，提高產能並減少維修成本，更可以結合 ERP 及出貨管理系統，即時分析管理工廠智能數據，提供人機共存的高效率智慧工廠。



在中國製造 2025、智慧製造和先進裝備製造業轉型升級等政策推動下，中國機器人市場持續增長，據廣東省政府統計，中國每 5 台工業機器人當中，就有一台來自廣東地區，令華南一躍成為國內最大工業機器人重鎮。為了滿足日益成長的市場需求，達明機器人也於深圳龍華，正式成立華南分公司及教育訓練中心，提供華南地區更強而有力的業務支援、專業的技術服務，並參加深圳國際機器人及工廠智慧化展，深耕華南市場加速全國佈局。



而伴隨著物聯網的發展及工業 4.0 趨勢，達明深耕歐洲地區，繼 2017 打開英國、德國、荷蘭、葡萄牙後，2018 年深入歐洲及中東市場如丹麥、西班牙、義大利、捷克、羅馬尼亞、土耳其及以色列。隨著代理商與全球客戶對達明機器人的信賴程度與需求提高，今年也回歸德國漢諾威工業展，持續拓展歐洲版圖，提供更即時有效率的整合解決方案。



至於美國市場方面，進入美國市場短短六個月內，已在北美建置加拿大、墨西哥、威斯康辛、加州、拉斯維加斯等六間代理商及數間系統代理商，今年更廣泛佈局全美，預計代理商數量將成長一倍以上，並持續擴大產業覆蓋率，積極搶攻醫療、航太、物流與車用等產業。如今年參與北美最專業自動化展會 Automate，達明機器人強化生態圈供應鏈，提供產業整合最佳解決方案，攜手合作夥伴實現人機協作的智慧工廠。

