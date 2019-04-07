陶冬：美就業重回熱絡--英脫歐再現僵局

央行贊助了一場全球性的風險資產盛宴，美國企業狂買自己的股票，中國散戶跑步開戶進場，流動性支持著全球股市再創近期高位，S&P500 逼近歷史記錄。美國三月份就業人數增加好過預期，工資增長卻有所放緩；中國 PMI 指數出現超預期反彈，汽車庫存下降。有市場人士揣測增長可能已走出谷底，各國股市各有精彩。工資壓力不大，聯儲自然不會加息，債市平穩發展，不過美國債市連續上升四個星期的記錄就止步了；唯有特朗普的嘴巴閒不住，再次出聲要求鮑威爾減息救經濟。石油供應不穩定，布倫特原油期貨一度觸及 70 美元關口。經濟好轉、世界太平，黃金走勢趨弱。 受到中國數據改善的影響，大宗商品的走勢明顯轉強。英國在處理脫歐問題上議會與政府依然無法達成一致，保守黨與工黨繼續博弈，梅內閣自己也在內訌，4 月 12 日脫歐幾乎沒有多少可行性，梅要求將脫歐節點放在六月底，歐盟則建議延遲一年，保守黨脫歐派議員強烈不滿梅的最新做法，英鎊先升後回。特朗普會見兩國貿易代表，態度轉和善，協議暫時未達成共識。

又到了非農就業時間，美國勞工市場再給市場一個驚喜，美國三月份非農就業增加 196K，vs 預測中位數 177K 和上期的 33K，時薪環比上升 0.1%，vs 預測的 0.3% 和上期的 0.4%。就業強勁而工資增長放緩，這為聯儲政策轉向提供了數據支持，也是市場寤寐以求的，為風險資產價格火上澆油。耶倫不久前在瑞信投資者論壇上斷言，美國經濟在放緩，但是距離衰退仍十分遙遠，最新的就業數據支持她的觀點，支持美國的消費前景。筆者贊同耶倫的這個看法，目前美國經濟所見的，不過是超快增長期的結束，回歸正常發展軌跡。暫時見不到公開市場委員會加息的政治意願，也見不到很快減息的政策理由。

英鎊美元匯率再試 1.3 關口。英國政府在處理脫歐談判和與國會的溝通說服工作上，只能用「災難性」來形容。3 月 29 日的正式脫歐日已經過去，在 4 月 12 日的延伸期（如果國會無法支持脫歐方案的話）之前完成各項程序也是幾乎沒有可能的。英國在硬脫歐的陰影下苦苦掙扎，英鎊匯率有所反應。筆者再次堅持數月前提出的看法，英鎊已經見底。英國硬脫歐、軟脫歐還是不脫歐，目前並不清晰，不過起碼 3 月 29 日沒有出現到點關閘的絕境。沒有發生的事情，有時候和發生了的事情一樣重要，說明歐洲也有不允許無序脫歐的意願。

歐洲與英國在經濟、貿易、交通、交流等領域存在著千絲萬縷的聯繫，一個無序分手可能造成巨大的混亂，甚至觸發金融動蕩。布魯塞爾必須懲罰英國的「逃兵」行為，但是並不希望引火焚身，更不希望製造出新的雷曼事件，於是一方面無情面地逼迫，另一方面提出長期限的延長，希望最後由英國自己決定放棄脫歐。英國經濟還有下行的空間，但是率先下行的匯率則貶值壓力有限了。

本週市場焦點：英國 4 月 12 日脫歐限期如何延展，以及歐洲央行例會、美國聯儲會議紀要。ECB 會議上利率和前瞻性指引都不會有變，主要討論如何延長負利率和是否對不同規模的銀行收取差異性利率。Fed 三月份會議非常鴿派，所以不少分析師會用顯微鏡來解讀紀要。美國三月核心通脹預計維持在 2.1% 水平。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。