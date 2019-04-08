中國銀行股收益及流動性高 成險資最愛

隨著中國上市公司年報陸續公布，中國保險業持股數量慢慢浮現在檯面上。截至 4 月 7 日止，依照 Wind 數據顯示，中國保險業共持有 176 家上市公司，總計 628.32 億股股票，持股總市值達人民幣 7940.9 億元。

若以產業來看，中國保險業持股主要集中在金融、消費、製造業及房地產等領域。

如果扣除中國平安集團及中國人壽集團，分別對平安銀行與中國人壽等這類戰略性的持股，中國保險業持股總市值達人民幣 3067.55 億元。而中國保險業持股數量排名前三的產業為銀行業、房地產及資本貨物。其中，銀行股市值占目前中國保險業持股總市值高達 69%。

圖: 東方財富網, 銀行類股日線圖

截至 2018 年底，中國保險資金規模達人民幣 16.4 兆元，其中 11.71% 的資金，即人民幣 1.92 兆元投資於股票和證券投資基金，占 A 股流通市值約 5%。

而到今年 2 月底，中國保險業資金投入股票和證券投資基金規模已經上升至人民幣 2.099 兆元，近兩個月資金規模成長人民幣 1767 億元。

由於上市公司 2018 年年報並未全數公布完畢，上述數據後續還將有所調整。

國金證券指出，中國保險機構持股風格以主板為主，著重在金融、地產、消費產業，選股主要以流動性好、現金殖利率高、獲利能力強的個股為主。

若扣除股東戰略性持股因素後，去年年底，中國保險資金持股數量排名前十的股票中，銀行股占了 7 席，持股數量在 8 億股以上，其中，民生銀行、浦發銀行、工商銀行、招商銀行、農業銀行、平安銀行的持股數量均在 10 億股以上。

剩下三檔個股則分別為萬科 A、金融街及金風科技，分別屬於房地產業、通用設備製造業。

中華保險研究所所長郝聯峰指出，中國銀行類股的平均 ROE 超過 13%，因此可以把銀行類股當作一個收益率為 13% 左右的債券，對於中國保險業而言，投資銀行股比較安全，且收益率不錯。