滬深盤後 - 陸股創高 成交破兆 匯率小貶

今 (4) 日陸股開高震盪，早盤在銀行類股推升之下，滬指維持在高檔震盪，雖然大盤一度跌回到平盤附近，但午盤後軍工、白酒、豬肉等概念股輪漲，刺激陸股再度走揚，再創波段新高，收盤滬深兩市合計成交額再破兆元人民幣大關。而滬股通淨流入人民幣 3 億元，深股通則淨流出人民幣 11 億元。

圖: 東方財富網, 上證綜指日線圖

截至收盤，上證指數收在 3170.36 點，上漲 0.94%，深成指數收報 10415.80 點，上揚 0.73%，創業板指數收在 1777.26 點，上漲 0.51%。成交金額部分，滬市成交人民幣 4752 億元，深市成交人民幣 5298 億元，兩市成交額約人民幣 1.005 兆元。

明 (5) 日為清明節，中、港兩地市場均休市一日，下周一 (8 日) 恢復交易。

消息面

國務院提出全年減費人民幣 3000 億的措施，焦點之一是下調行郵稅稅率，另一個焦點則是將民航發展基金徵收標準降低一半，中金公司預估中國五大航空公司的獲利可增加逾人民幣 30 億元。

中國中央結算公司資料顯示，3 月底境外機構持有中國債券達到人民幣 1.515 兆元，較 2 月底增加 27.8 億元，連續第四個月增加。

中國農業農村部指出，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區一養殖合作社發生非洲豬瘟疫情。

市場觀點

國泰君安指出，陸股反轉行情基本已經確立。目前市場的重點是上證指數 3200 點這個重要關卡能否有效突破。一旦突破，下一個壓力點將落在 3500 點～3600 點之間。

興業證券則表示，從基本面和法人資金面來看，4 月份陸股行情偏多，主要因為之前擔心經濟基本面而不願積極加碼的中國本土法人，在行情轉強之下，有機會被動加碼。此外，基於對中國經濟預期的改善，外資將繼續流進中國市場。

匯率

今日中國外匯交易中心，將人民幣中間價調升 139 個基準點，收 6.7055。

不過，在離岸、在岸人民幣雙雙回貶，顯示在美國非農就業數據公布前，市場仍多觀望。

截至 15:50 分，離岸人民幣報 6.7202，貶值 58 個基準點；在岸人民幣報 6.7187，貶值 94 個基準點。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線圖

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線圖

市場人士指出，在非農就業數據公布前美元指數走勢不明，而 Fed 調整貨幣政策，使得中期美元升值力道受到阻力，但市場避險需求又對美元形成支撐，這將使美元上下波動情況持續下去。

此外，今年以來中國經濟出現一些正面的轉變，不論是中國政府釋放出鞏固經濟的決心，或是目前 4 月份所公布的 PMI 數據，市場對於中國經濟回穩的預期有所提升，這有利於人民幣匯率保持穩定。不過，中國經濟是否真的能止跌回升，仍需要更多時間觀察。