紐約匯市 —非農就業報告助攻 美元走強

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年4月6號7點23分

週五 (5 日) 美國勞工部公布 3 月份新增非農就業人數自 2 月低點反彈，降低了經濟衰退預期，激勵美元走強。

週五 (5 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 上揚 0.05% 報 97.36，創下連續第二週收漲。

週五 (5 日) 美國勞工部公布，美國 3 月新增就業達 19.6 萬人，自 2 月的新增 3.3 萬人大幅反彈，優於經濟學家預期的 17.5 萬人。儘管美國經濟增長放緩，此就業數據抑制了經濟衰退的隱憂。

華爾街分析師表示，強勁就業報告可能會抑制聯準會未來降息的預期，較高的公債殖利率可以提振美元的需求。

Brown Brothers Harriman 全球外匯策略主管 Win Thin 表示：「對我來說，這意味著今年降息的想法似乎還為時過早，但與此同時，由於沒有任何薪資壓力，因此不應升息，因此，我們再次陷入了困境，聯準會將持續觀望。」

鑒於本週美國殖利率整體上揚，IndexIQ 首席投資官 Sal Bruno 表示：「這是一個很好的訊號，可能會導致美元走強。」

英鎊兌美元下滑 0.31%，報 1.3037；歐元兌美元下跌 0.04%，報 1.1216。

英國脫歐持續陷入僵局，週五英國首相梅向歐盟申請，希望將脫歐期限延至 6 月 30 日，避免 4 月 12 日被強制「硬脫歐」。

歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 則有意延展英國脫歐彈性 12 個月的時間，但法國、奧地利等國持反對票，這皆顯示英國將繼續陷入脫歐困境，不確定性將延遲，引發英鎊劇烈波動。

Rabobank 分析師表示，若歐盟現有的自由貿易協定可能不再涵蓋英國、加上英國國內政治的混亂，這可能會讓英鎊可能會陷入困境，抑制投資流量和長期英鎊的價值。

Rabobank 分析師還提到：「若英國脫歐協議達陣，預測歐元兌英鎊可以在 6 個月期間交易 0.82 左右。」