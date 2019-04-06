能源盤後 —  原油強勁！布倫特 5 個月來首次收於 70 美元

市場仍關注全球供應緊張的跡象，週五 (5 日) 原油期貨價格上揚，Brent 原油期貨價格自去年 11 月以來，首度收於每桶 70.34 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 0.94 美分或 1.4%，收每桶 70.34 美元，創 11 月 8 日以來最高收盤價。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上揚 0. 98 美元或 1.96%，收每桶 63.08 美元，一度觸及 70.03 美元，創 11 月 12 日以來最高。

Brent 原油期貨價格本週上漲 4.1%，連續第二週收漲趨勢。WTI 原油期貨價格本週上漲 4.9%，連續第五週收漲。Brent 原油期貨價格今年迄今上漲 30.7%，而 WTI 原油期貨價格則上漲近 39%。

截稿前，Brent 原油期貨價格走勢圖。(圖：investing)

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為：「布倫特原油價格上漲一段時間，最終還是突破每桶 70 美元。如果下週美國原油產量沒有恢復，我們可能會看到交易者試圖保持自 2017 年 11 月以來 WTI 最長的週漲幅。」

Jefferies 分析師 Jason Gammel 稱：「油價本週上漲，原因包括沙烏地阿拉伯持續超額減產、對伊朗 / 委內瑞拉出口的制裁，以及似乎具有彈性的需求，美國過去 10 週的商業庫存總量減少了 3800 萬桶，這是 OECD 原油庫存也在縮減的一個好跡象。」

週五早盤交易，原油價格下滑， 但在 3 月非農就業人數增幅優於預期後走高。油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 數據顯示，本週美國石油鑽井平台數量增加 15 個至 831 個，歷經連續六週的下跌後開始上升。

由於沙烏地阿拉伯領導的石油輸出國組織及俄羅斯為首的盟友的減產，石油價格自去年年底以來上漲，分析師表示擔心這種上漲可能至少會引發美國總統川普的抨擊。

Commerzbank 商品研究主管 Eugen Weinberg 在一份報告中表示：「川普的推文的風險就像不定時炸戰籠罩石油市場上，如果布倫特的價格持續上漲至 70 美元以上，那將會崩潰。」

Weinberg 還提到：「由於委內瑞拉的石油產量下降，以及對伊朗制裁的預期，OPEC 的產量下降導致油價顯著上漲，將使美國政府更難盡快將伊朗石油出口降至零，美國對伊朗石油進口國的制裁豁免將於 5 月初到期。」

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