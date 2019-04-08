〈每週CFTC報告〉投機客看漲美元、原油 看空10年期美債

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (5 日) 公布數據，投機客在截至 4 月 2 日當週增持美元淨多單，持續看漲美元指數。

數據顯示，大型投機者和避險基金交易的美元指數期貨淨多單，在 4 月 2 日當週已經來到 28848 口，增加 3563 口。以金額計算，該週為 323.0 億美元，之前一週為 292.5 億美元。

本週看漲部位共增加 7831 口，至 44774 口，而看空部位增加 4268 口，至 15926 口。

美元指數持倉

儘管美國聯準會的立場為維持利率不變，但美國經濟數據良好，支持美元地位穩健。而英國脫歐風波不斷，也促成投資人購買美元避險，幫助美元偏強。

美元指數 2018 年上漲 4.4%，今年迄今走高 1.2%。

相較於美元淨多頭增加，歐元則處於絕對弱勢，淨空單大增超過 1.8 萬口，使淨空頭部位升至 9.9 萬口以上，是自 2016 年 12 月 6 日當週以來最看跌的水準。其他主要貨幣也多為淨多頭減少，除美元指數以外，僅瑞士法朗的淨多頭上升，增加 1029 口。

主要貨幣持倉變化

債券

投機客對美元看漲，對美債則空單增加。在債市經過一輪拋售後，截至 4 月 2 日當週，投機客的 10 年期美債淨空單再增超過 5.7 萬口，使淨空單總數來到 22.4 萬口。

10 年期美債持倉變化

本週對 10 年期美債看空部位，共增 2423 口，但看多部位，則大減 5.5 萬口，並造成淨空單的大增。也是自上週以來，連兩週美債的淨空頭上升。

WTI 原油期貨

期貨原油部分，投機客持續增加看多部位，數據顯示，大型投機者和避險基金交易的 WTI 原油期貨，截至 4 月 2 日當週的淨多頭為 48.13 萬口，較上週增加 3.27 萬口，連續第 7 週增持多單。

WTI 原油期貨持倉變化

進一步看，多頭部位增加 2.9 萬口，至 59.0 萬口，空頭部位則減少 2982 口，至 10.89 萬口。

在過去連 7 週原油淨多頭增加期間，淨多頭共增加 19.3 萬口，整體淨多頭部位已經連 3 週達到 40 萬口以上。

國際油價在 5 日重返美桶 70 美元之上，當日布蘭特原油期貨報每桶 70.48 美元，WTI 原油期貨收每桶 63.26 美元，為去年 11 月以來新高價位。