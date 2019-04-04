能源盤後 — 美國原油庫存激增 油價結束連三漲

受到美國原油庫存激增影響，週三 (3 日) 原油期貨價格小幅收跌，結束連續三個交易日上漲的走勢。

美國能源情報署 (EIA) 表示，截至 3 月 29 日的一週內，美國 EIA 原油庫存大幅增加了 720 萬桶 (原先預估為減少 42.5 萬桶)，受此消息影響，週三 (3 日) 原油期貨價格小幅收跌。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 0.12 美元，或 0.2%，收每桶 62.46 美元，一度觸及 62.99 美元，創 11 月 7 日以來最高。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 0.06 美分，收每桶 69.31 美元，一度觸及 69.96 美元，創 11 月 12 日以來最高。

美國原油庫存增加似乎與美國煉油廠中心大廠停工、石化儲存設施發生火災，導致相關的油輪運輸中斷的因素有關。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示：「由於計劃和非計劃的煉油廠停運，煉油廠在墨西哥灣沿岸的利用率仍然很低，此外，休士頓船舶航線部分關閉，都對本週部分的原油出口產生了影響。」

EIA 美國原油庫存 (百萬桶) 與供應天數圖表。(圖：EIA)

石油輸出國組織 (OPEC) 及俄羅斯等盟國努力遏制產量，為使油市恢復平衡，自今年起執行減產協議。

《路透社》本週發布的調查顯示，OPEC 石油供應在 3 月創下 4 年以來新低，俄羅斯石油產量下降至 1130 萬桶。

美國官員週二 (2 日) 表示，華盛頓允許從伊朗進口石油的八個國家中有三個將進口減少到零，並補充說全球石油市場狀況的改善將有助於進一步減少伊朗的原油出口。

然而，華爾街分析師表示，儘管美國官員繼續公開要將伊朗原油出口歸零，但川普政府仍有可能向其他國家續簽伊朗石油制裁豁免。

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