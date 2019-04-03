美國難讓伊朗原油出口「歸零」 但這對川普來說是件好事

美國曾多次揚言，對伊朗的制裁目標，是使其原油出口降至「零」；對此，分析師認為，該目標恐難達成，但在供給趨緊的情況下，若伊朗能繼續出口原油，有助抑制油價上漲，對希望壓低油價的美國總統川普來說，可謂好事一樁。

台北時間週三 (3 日) 晚間 10 點 05 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.03%，至每桶 69.39 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.05%，至每桶 62.55 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

據悉，美國政府正在考慮，自今年 5 月起，對伊朗「加碼」制裁，禁止更多國家，向伊朗採購石油。

去年 11 月，川普政府給予中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利、希臘、台灣等 8 個經濟體豁免權，可繼續向伊朗購買石油；不過，歐亞集團分析師認為，在豁免措施到期 (2019 年 5 月) 後，台灣、義大利及希臘，可能無法繼續取得豁免。

歐亞集團報告稱，就算美國繼續對伊朗施以制裁，也難讓該國原油出口降至零；伊朗目前每日原油出口量，已減少約 130 萬桶，國際油市恐難繼續承受，勢必會對油價造成重大影響，而「這 (油價上漲) 正是美國總統川普的紅線」。

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

受供給趨緊影響，2019 年首季，布蘭特與西德州中級原油，分別上漲 27% 及 32%，創近 10 年同期最大漲幅。

為爭取連任，亟欲壓低油價的川普，上週於推特寫道，「OPEC 增產至關重要，因為油價太高，全球市場則過於脆弱。感謝你們！」

川普曾多次於推特發文，對 OPEC 施壓，他 2 月在推特寫道，「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。