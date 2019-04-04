美股盤後 — 美中接近達成協議 晶片股齊揚 標普連五漲

週三 (3 日) 美中貿易樂觀情緒和激增晶片股有助於抵消能源股的下跌，美股四大指數齊揚，標準普爾 500 指數連續第五個交易日收高，創下 2 個月以來最長的連漲紀錄。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 39.00 點，或 0.15%，收 26218.13 點。

那斯達克指數上揚 46.86 點，或 0.60%，收 7895.55 點。

標普 500 指數上揚 6.16 點，或 0.21%，收 2873.40 點。

費城半導體指數上揚 32.56 點，或 2.27%，收 1464.19 點。

標普 11 個板塊僅 5 個板塊走高，材料板塊 (1.33%) 領漲、其次為資訊科技與非日常生活消電信業務板塊 (約 0.70%)，美國原油供應意外增加導致油價下跌，能源股領跌，每股下跌約 1%，其次為工業和日常消費必需品板塊。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 僅臉書 (FB-US) 下跌 0.38%。蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.69%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.37%；；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.44%。

蘋果 Beats 品牌週三推出新款無線耳機 Powerbeats Pro，具備適用於運動設計、可調節的耳塞和防水功能，為不想使用 AirPods 的果迷提供新的選擇。

網路安全公司 UpGuard 報告顯示，將近數百萬臉書用戶的帳戶資訊在亞馬遜雲端運算伺服器 (AWS) 上曝光，臉書隱私醜聞再度延燒，導致該公司週三午盤股價暴跌。

臉書隱私醜聞再度延燒。(圖：AFP)

半導體類股集體走高，VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 上揚 2.3%，費城半導體指數大漲 2.27%。

野村證券旗下研究機構 Nomura Instinet 預測晶片業於 2020 年到 2025 年復甦，看好 AMD 顯卡與 x86 處理器市佔穩固地位，預測其盈利能力有所改善。此消息激勵 AMD (AMD-US) 週二股價一度飆高 12%，收漲 8.49% 至每股 29.02 美元。

威騰電子 (WDC-US) 上揚 3.24%；美光 (MU-US) 上揚 3.44%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 3.07%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 2.24%；Intel (INTC-US) 上揚 2.06%。

金融股齊揚，摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.17%；高盛 (GS-US) 上揚 1.70%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.58%；花旗 (C-US) 上揚 0.98%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 1.45%。



台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.26%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 與日月光 ADR (ASX-US) 持平。

華爾街分析

美中貿易談判週三 (3 日) 將於華府重啟新一輪談判，美國商會副總裁 Myron Brilliant 表示，美國美中貿易談判正處於最後階段，書面協議的 90% 已完成，但剩餘的 10% 是最困難的部分，也是最棘手的部分，需要雙方進行權衡。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國和中國之間的談判取得了進展，雙方都希望本週接近達成協議。

外媒週三報導，美中正在擬定的貿易協議，將要求中國在 2025 年之前履行購買大宗商品的承諾，並允許美國企業在中國全資擁有企業。

週三美國 ADP 就業報告顯示，美私人企業 3 月新增就業 12.9 萬人，創 18 個月新低。

Bruderman Asset Management 首席市場策略師 Oliver Pursche 表示：「這是貿易協議希望和令人失望的經濟消息的嚴峻現實拉鋸戰。」

富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「貿易 (磋商) 之所以重要，是因為它可能會影響企業獲利，因此，投資者最希望看到的是全面取消所有現有關稅，並承諾今後不再徵收新關稅。」