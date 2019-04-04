最新貿易進展！美要求 2025 年前中國履行採購承諾

《彭博社》週三 (3 日) 報導，美國和中國的貿易協議將使中國在 2025 年前履行商品採購承諾，並允許美國公司在中國境內開設全資企業。

美中貿易談判 3 日 於華府重啟新一輪談判，中國副總理劉鶴已經抵達美國華盛頓，雙方進行第 9 輪貿易談判。

兩國目前的目標是針對核心問題達成協議，以便促成美國總統川普和中國領導人習近平的簽約峰會。

《彭博社》引述多位消息人士表示，根據正在擬定的美中貿易協議，中國將在 2025 年前購買更多的美國商品，包括美國黃豆、能源產品，還必須允許在中國經營的美國公司 100％ 的外國所有權，這些是具有約束力的承諾，若中國無法實現承諾，將引發美國後續報復。

週二 (2 日) 美國商會副總裁 Myron Brilliant 表示，美國美中貿易談判正處於最後階段，書面協議的 90% 已完成，但剩餘的 10% 是最困難的部分，也是最棘手的部分，需要雙方進行權衡。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國和中國之間的談判取得良好的進展，雙方都希望本週接近達成協議，但警告最終協議仍然是難以捉摸。

庫德洛稱：「懸而未決的主要問題，包括保護美國智慧財產權與執行機制，用來確保中國履行貿易協議中的承諾。」

美國和中國貿易代表仍在討論雙方領袖何時簽署貿易協議，據了解最早可能在本週四 (4 日) 宣布。