能源盤後 —  原油供應緊張 布倫特近5個月來首次突破 70 美元

由於全球供應緊張以及需求回升的跡象，週四 (4 日) 原油期貨價格上揚，盤中交易一度突破 70 美元關口，自去年 11 月以來首見。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上揚 0.09 美元，收每桶 69.40 美元，一度觸及 70.03 美元，創 11 月 12 日以來最高。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 0.36 美分，收每桶 62.10 美元，一度觸及 62.99 美元，創 11 月以來最高。

Brent 原油期貨價格今年上漲 30%，而 WTI 原油期貨價格上漲 38%，主因是全球供應趨緊，以及需求回升跡象支撐了價格。

截稿前，Brent 原油期貨價格走勢圖。(圖：Investing)

CMC Markets 首席市場分析師 Michael McCarthy 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 與其他主要產油國減產，以及伊朗制裁，明顯偏向於供應限制，而近期美國與中國製造業 PMI 指數，以及任何美中貿易協議可能引發的挑戰之後，需求情況遠勝於預期。

OPEC 成員國利比亞政局動盪不安，週四 (4 日) 由赫夫泰爾 (Khalifa Haftar）將軍領導的利比亞國防軍距離首都黎波里僅 30 公里步步逼近。儘管赫夫泰爾宣稱只是前往的黎波里示威，但各界皆認為利比亞已逼近開戰邊緣。

利比亞在穩定國際油市方面發揮巨大作用，但因為開戰衝突導致石油產出劇烈波動，非自願性的中斷協助石油輸出國組織緊縮市場。

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