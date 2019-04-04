費半指數大漲 2.9% 野村看好AMD、英特爾

日本投資銀行野村證券 (Nomura) 分析師 David Wong 週三 (3 日) 看好 AMD 與英特爾後市發展，預測晶片業將於 2020 年到 2025 年間復甦，激勵費半指數大漲近 3%，觸及歷史新高。

受此消息激勵，AMD (AMD-US) 週三 (3 日) 股價一度飆高 12%，英特爾 (INTC-US) 股價一度大漲 2.17%。

截稿前，AMD 股價走勢圖。(圖：investing)

David Wong 看好 AMD 的多項業務，包括 x86 微處理器和獨立顯示卡市場分別佔據市場的主導地位，與競爭對手英特爾和 Nvidia 形成鮮明的對比。

David Wong 預測 AMD 未來將在 x86 數據中心處理器中取得逾 10% 的市占率、顯示卡市場中 AMD GPU 佔桌機和筆電比例為 15% 至 20%、佔桌面和行動裝置比例則逾 30%。

David Wong 稱：「我們相信，更高的市場動能及良好的組合有助於推動 AMD 在 2019 年、2020 年後的銷售增長。」

Wong 亦表示：「可持續盈利能力的回報亦有助於推升股價，預測未來幾年每股純益達 2 美元，而 2018 年 AMD 的全年每股純益為 0.46 美元。」

野村將 AMD 股價評級為「買入」，促使週三 AMD 成交量飆升至 1.13 億股，足以使該股成為美國主要交易所交易最活躍的股票。

除了 AMD，野村亦看好英特爾人工智慧 (AI) 與自動駕駛相關領域的發展，將英特爾股價評級為「買入」，目標價為每股 65 美元 。

David Wong 表示：「根據 Mobileye Eye Q3 晶片銷售持續增長和 EyeQ4 產品晶片銷量攀升，英特爾自動駕駛晶片銷售 Mobileye 可能會從 2018 年的 7 億美元增長到 2021 年逾 15 億美元。」

在過去三個月裡，AMD 股價上漲 75%、英特爾股價上漲 27%，而同期的標準普爾 500 指數上漲 18%

費半指數一度飆高近 3%

日本投資銀行野村證券 (Nomura) 週三表示，預計目前晶片業週期性下滑將導致今年晶片銷售下降 10%，但從 2020 年到 2025 年將反彈 7% 至 9%。

此外，《電子時報》報導，台積電看到 7 奈米晶片訂單增加，也將推動晶片業發展。

此消息激勵晶片股大漲，亦帶動週三費半指數一度飆高近 3%，觸及歷史新高。