〈房產〉近竹科造就買氣 竹北豪宅交易去年回溫 交易筆數大增逾6成

房仲業者統計竹北總價 5000 萬元以上的住宅交易狀況，顯示交易量從 2016 年的 28 筆，到 2017 年減至 17 筆，不過 2018 年交易回溫至 28 筆，平均交易單價也在去年修正到 35.1 萬元，2018 年增至 36.7 萬元，從價量的角度來看，都顯示高資產買氣漸回。台開 (2841-TW) 也計畫將在新竹的新埔推出養生的豪宅。

觀察竹北近 3 年最高價社區，2016 年是國泰 TWIN PARK 最高單價 48.9 萬奪冠，不過近兩年則是由新豪宅屋若合山蟬聯，最高單價是去年 7 月成交 18 樓戶 54.1 萬元，去年 12 月底竹北豪宅若合山再現交易，13 樓總價 7037 萬元，單價 49.5 萬元，論單價或總價都可謂是近 3 年的竹北豪宅王。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，竹北若合山於 2017 年 3 月交屋，是若山系列的第二期，若山三期都走自然原始的設計概念，不僅大量植樹綠覆率很高，同時也維持生態平衡，。若合山目前實價共揭露共 17 筆交易，最高單價是 2014 年預售交易 19 樓戶的 55.62 萬元，其餘成交價格在 46-53 萬元之間，目前仍有餘屋待售。

張旭嵐補充，受惠於竹科園區科技新貴的財力，竹北豪宅有一定買盤市場，財政部公布的 2016 年全國平均所得中位數，新竹縣竹北市打敗台北勇奪全台第 1，達 102 萬，因此也讓建商有信心持續在竹北推出大坪數的高規格豪宅，除了科技業企業主和高階主管之外，也不乏有地緣關係的名人，對於遠離塵囂，但商業和交通都方便的竹北，有極大的興去，尤其竹北高資產族聚集，近年商圈更走向國際人文，精緻化路線，吸引不少外地買盤。

台灣房屋竹北高鐵站前店經營主管楊樹寶表示，竹北豪宅的買家絕大多數還是園區的企業主為大宗，因為財力雄厚，多偏好知名的建商作品，且對於景觀視野要求高，因此數意高樓層戶別，以面高鐵區中央公園，或河岸景觀優先。