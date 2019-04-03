全球同步成長已崩潰！德意志銀行下調評級 卡特彼勒盤前股價跌逾0.8%

德意志銀行分析師於最新報告中，下調重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US)的股票評級，並稱「全球同步成長已崩潰」，不利卡特彼勒業務發展；今 (3) 日美股盤前，卡特彼勒股價跌逾 0.8%。

台北時間週三晚間 7 點 32 分，Investing.com 報價顯示，卡特彼勒盤前股價下跌 0.85%，至 139 美元；2019 年以來 (截至週二收盤)，卡特彼勒股價累計上漲約 10%。

卡特彼勒盤前股價下跌 。(圖：翻攝自 Investing.com)

德意志銀行將卡特彼勒的股票評級，從「買入」下調至「持有」，並將其 12 個月目標價，自 152 美元，砍至 128 美元。

德意志銀行分析師 Chad Dillard 於報告中寫道，全球同步成長已崩潰，歐洲經濟成長趨緩的程度，超乎預期，美國營建設備過於飽和，這些因素都可能對卡特彼勒的營運，帶來負面影響。

2018 年，在美中貿易戰升溫、英國脫歐紛擾，以及中國經濟成長趨緩的情況下，「全球同步成長」的樂觀期待，已逐漸崩潰。

卡特彼勒 2018 全年營收為 547 億美元，年增 20%；調整後 EPS 為 11.22 美元，年增 63%；卡特彼勒 2019 全年 EPS 展望，為 11.75 至 12.75 美元。