力推Netflix！小摩：這價位超好入手

摩根大通分析師 Doug Anmuth 認為，Netflix (NFLX-US) 股價給了投資者很棒的買進機會，因為目前股價落後同業與廣泛市場，但該公司獲利強勁且原創內容增加狀況相當樂觀。

Anmuth 重申過去 3 年來對 Netflix 股票的「加碼」評級，且目標價也維持在 435 美元，隱含漲幅 19%。

該公司自 1 月 17 日公布第四季財報，獲利和訂閱人數均優於預期以來，股價僅上漲了 3.9%，但同期 S&P 500 上漲 8.7%，且 Anmuth 追蹤的網路股同期平均漲幅為 8% 以上。

Anmuth 認為，Netflix 股價疲弱是與近期漲價有關，投資人擔心漲價會挫傷業績，且讓迪士尼和蘋果等的競爭力加強。但他認為投資人過度擔憂這些問題，尤其考量到 Netflix 的原創內容在第一季表現非常好，且即將推出的原創作品甚至被譽為「有史以來最強檔」。

Anmuth 報告指出，「我們認為，基本上長期轉向隨選需求的趨勢很強勁，所以 Netflix 的原創內容需求也很強，所以漲價或者同業競爭增加這兩件事情的衝擊不會像預期那麼大。重要的是，我們相信 Netflix 到 2021 年訂閱人數將超過 2 億人，今年美國營收成長會自第一季起開始加速，全年整體營業利潤也會因應漲價而提高。」

因此，他認為 Netflix 目前的股價估值讓投資者「很好入手」，他追蹤 28 家股票，僅有 4 家列為首選名單，而 Netflix 就是其中一家，餘下三家分別是亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US)。

Netflix 計劃於 4 月 16 日收盤後公佈第二季財報，自 1 月底以來，FactSet 對每股收益的共識從 58 美分降至 57 美分，營收自 45.11 億美元下滑至 45.03 億美元。