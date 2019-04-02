蘋果雷聲大雨點小 分析師：Roku還會再漲

KeyBanc Capital Markets 指出，今年迄今股價已經翻漲一倍的 Roku(ROKU-US) 可能還有更多上行空間。

今年至上週五，由於其用戶成長和獲利表現令人驚艷，Roku 股價已飆漲 110.5%。

Roku 今年迄今股價走勢

該公司銷售串流影視的硬體設備，以及向電視廠商授權其操作系統，該系統可讓消費者透過網路觀看內容。

KeyBanc 分析師 Evan Wingren 重申對 Roku 股票「加碼」的評級，理由是蘋果串流影視訂閱服務的威脅不大。

蘋果 (AAPL-US) 上週推出 Apple TV+ 服務，部分分析師認為，以蘋果對原創內容的花費來說，蘋果的計畫不夠激進。

Wingren 報告指出，「蘋果的競爭衝擊可能很小，蘋果的影視策略在原創內容上偏低，而是著重把現有的內容重新包裝。」

Roku 週一大漲 7.1%，收 69.11 美元。

分析師還引用了該行內部專有的匯集數據，來自近 1.3 萬名信用卡顧客。顯示第一季透過該行信用卡向 Roku 消費的金額增加 79%，較前一季 64% 的年增率提高。

「我們推薦持有 Roku，我們認為那是一個很獨特的平台，可用長遠型態的串流影視，具有強大的競爭地位和改善的基本面。」

Wingren 將 Roku 股票的目標股價從 63 美元上調至 76 美元，隱含漲幅 14%。