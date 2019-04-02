彭博：蘋果瞄準印度市場 鴻海將於當地試生產最新款iPhone

據《彭博》引述知情人士說法，隨著蘋果致力於在印度市場上提振手機銷量，鴻海 (2317-TW) 將在未來幾週內開始在印度試生產最新款 iPhone。

知情人士說，在 iPhone X 系列設備試生產之後，鴻海在印度南部城市金奈之外的工廠，將開始全面進行組裝。

在鴻海之前，緯創 (3231-TW) 已經在班加羅爾的一家工廠，生產 iPhone 6s、iPhone SE 和 iPhone 7 等舊款機型。

在中國手機生產商大軍壓境下，蘋果在印度市場只是一個相對的小角色，出貨量僅占印度手機總量的 1% 左右。在這個全球成長速度最快的主要市場，蘋果的致命傷在於價格，如果能在印度本地生產，有助於蘋果避開 20% 的進口關稅，並滿足 30% 的本地採購規範，得以取得在印度開設零售商店的資格。

Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 表示，蘋果一直認為，印度市場看上去微不足道，這說明蘋果的戰略一直是短視的。他說：「他們還沒有充分利用當地的發展潛力—今年印度預計將有 5 億智慧手機用戶。」

Shah 指出，隨著蘋果在中國的市占下降，以及美中貿易戰的升溫，蘋果需要將業務拓展至印度，「蘋果不再希望將所有雞蛋放在一個籃子裡」。

去年，印度人購買了超過 1.4 億支智慧手機，而蘋果僅售出其中 170 萬支，因為消費者更青睞來自中國的高 CP 值機型。在小米公司的印度網站上，紅米 Note 7 的售價為 9999 盧比 (約 143 美元)，是蘋果在印度銷售的 iPhone X 價格的十分之一。

根據 Shah 的說法，在 2019 年的前兩個月，蘋果在印度的狀況更，僅出貨約 15 萬台 iPhone，整個第 1 季的出貨，可能年減 50%。

知情人士說，在今年 9 月份蘋果發佈下一代 iPhone 的時候，鴻海在印度的組裝線將服務於當地和出口市場，並預計鴻海在此地的投資會隨著產能而擴大。

鴻海在印度安得拉邦和坦米爾納杜邦已擁有兩個組裝廠，為小米和諾基亞組裝設備。

去年 12 月，印度媒體報導引用了印度的一次內閣會議上宣布的消息，指鴻海將於 2019 年在其金奈工廠生產 iPhone。

《彭博》未能獲得來自蘋果及鴻海集團對知情人士說法的回應。