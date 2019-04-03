3月份北京深圳房市回溫 價格平穩

近期，中國房市回溫的消息不斷。根據市調機構公布的統計數據顯示，3 月份北京中古屋網簽住宅 16,051 戶，創下近 10 個月以來的簽約新紀錄。這也是 2017 年「3．17」房市調控後，第三次簽約破 1.6 萬戶的月份。

與此同時，中原地產深圳研究中心提供的數據顯示，3 月份深圳新屋的成交戶數為 3,088 戶，月增 141.4%；中古屋成交 4,551 戶，月增 127.9%，年減雖達 15.1 %，但成交量已創半年新高。

深圳鏈家研究院院長肖小平指稱，從成交量來看，目前深圳房市與去年第四季相比有所回溫，月均成交量達到 6,000 戶～8,000 戶，但還談不上銷售火熱。從價格來看，成交價格只是止跌，並沒有大幅上升。

此外，中原地產首席分析師張大偉表示，近期這一波房市漲幅仍較為平穩，可暫時看做前期超跌後的反彈。特別是北京在過去近 2 年的調控影響下，房價明顯下修，成交量跌幅過半。因此，市場已累積不少需求量，這些需求會逐步釋放。

同時，中國房市回溫與銀行房貸政策寬鬆形成互動，刺激房屋成交量快速攀升。不只在中國一線城市，二、三線城市也出現成交量反彈的現象。同時，少數三、四線城市還調整房市調控政策，給市場一種中國房市政策要放鬆的錯覺。004

圖: 中金公司, 進入三月份後中國新屋銷售逐漸有起色

張大偉表示，房市核心還是要看銀行信貸政策的寬鬆程度，最典型的指標是限購標準、認房又認貸的標準是否會變化，這些政策不變市場波動不會擴大。

有分析指出，房價沒有隨著市場成交量而同步上漲，無疑是最好的現象，也是中國政府最希望房市調控下出現的結果。在不少城市庫存仍偏高的情況下，迫切需要市場復甦，消化庫存，減輕風險。