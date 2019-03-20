汰弱留強 中國前百大房地產企業在房市寒冬之際 市占率升近60%

3 月 19 日，中國國務院下屬研究機關聯合兩家研究機構公布「2019 中國房地產百強企業研究報告」。數據顯示，2018 年，中國房地產前百大企業銷售總額、銷售面積分別達人民幣 8.72 兆元、6.62 億平方公尺，年增 33% 及 32%。

此外，中國前百大房地產企業市占率升至 58.1%，較 2017 年提升 10.6 個百分點，顯示產業集中度正加速提升。2014 年時，這些百大企業市場比重不到 35%。

報告顯示，2018 年前百大企業積極擴張，利用精準分析掌握市場需求，創造銷售佳績，其銷售總額、銷售面積成長率均超過產業平均。

圖: AFP

即使中國政府在去年 2018 年進行房市調控，但前百大房地產企業透過掌握去年前三季，三、四線城市需求成長的機會，創造營收高成長佳績。

以前 50 大房地產企業重點建案銷售情況來看，一線城市在政策嚴格調控的影響下，銷售額比重比 2017 年下降 1.4 個百分點，達 11.9%；二線城市比重則為 42.9%，比 2017 年下降 2.5 個百分點；三、四線城市則受到城鎮化、棚改貨幣化安置等因素影響，銷售比重較 2017 年提升 3.9 個百分點，達 45.2%。

中指研究院院長莫天全指出，三家研究機構對中國房地產前百大企業研究已持續 16 年，在這期間，前百大房地產企業總資產的平均值成長 76 倍，從 2003 年的人民幣 27 億元，一直到現在的逾人民幣 2000 億元，這個成長在其他的產業基本上是看不到。

除總資產外，莫天全表示，前百大房地產企業 16 年來的營業收入則是成長 48 倍，淨利成長則達到 69 倍。

業內人士分析認為，2019 年中國房地產產業在需求升級和文化思維轉變中帶來新的競爭格局，其商業模式、業務重心、金融工具的使用及產品理念將產生重大變化，推動房地業走向新時代。隨著規模化競爭持續進行，前百大房地產企業的市占率和產業集中度有機會進一步提升。

