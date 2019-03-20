鬆口氣 中國財政部今年立法安排未見房地產稅

3 月 20 日，中國財政部條法司公布 2019 年度立法工作安排事項，在這立法安排中並未提到市場關注的房地產稅。

過去 3/5～3/15 期間，中國官方在短短 11 天內就對外 6 度表達房地產稅的看法，一度使得房地產稅在今年推出的傳言甚囂塵上。

中國國務院研究室副主任郭瑋表示，推動房地產稅立法主要由全國人大負責。在這個過程中，需要做大量的前期研究，包括對過去一些地方進行的房地產稅試點結果。房地產稅因影響層面太廣，已涉及總體經濟穩定，因此會做更審慎詳盡的分析研究後才會推出。

美系外資指出兩點認為房地產稅影響不大

美系外資對中國房地產稅表達看法，其認為根據已開發國家的經驗，及中國實施的限貸政策綜合研判，預估中國房地產稅的推出對中國房市影響有限。

該美系外資指出，已開發國家課徵房地產稅主要有兩個目的：一是為了穩定房價，抑制房地產市場的投機行為，二是為政府提供穩定的財政收入來源。

同時，雖然中國政府推出房地產稅的當下，可能會抑制市場氣氛，增加中古屋市場供應量，使得房價在短、中期內會有壓力。但由於中國實施的限購限貸等政策，將使釋出的房源也跟著受限，因此緩和對房價的潛在衝擊。

圖: wind

此外，房地產價格的長期趨勢主要受到供需變化所帶動，稅的影響會被淡化，且中國政府已在上海與重慶兩地進行房地產稅試點，由上圖可以看出，將時間拉長，上海房價與一線城市走勢相當，而重慶則與二線城市相當，顯示這兩地房價並沒有明顯受到加稅的影響。