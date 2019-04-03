美股盤後 — 能源股疲軟 臉書走高 道瓊下跌近 80 點

美國石油協會 (API）週二 (2 日) 公布的上週原油庫存意外增加 300 萬桶，引發能源股走跌、財報不利導致美國最大連鎖藥局沃爾格林股價暴跌，週二 (2 日) 美股四大指數漲跌互見。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 79.29 點，或 0.30%，收 26179.13 點。

那斯達克指數上揚 19.78 點，或 0.25%，收 7848.69 點。

標普 500 指數上揚 0.05 點，或 0%，收 2867.24 點。

費城半導體指數上揚 1.39 點，或 0.10%，收 1431.63 點。

標普 11 個板塊僅 5 個板塊走高，房地產板塊 (0.86%) 領漲、其次為材料股與電信業務板塊 (約 0.40%)，消費必需品和能源是標普表現最差的板塊，每股下跌約 0.7%。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 以臉書 (FB-US) 領漲，漲幅為 3.26 %。

德意志銀行重申臉書「買入」評級，稱臉書旗下 Instagram 推出的「結帳 (Checkout)」服務，將為臉書帶來數十億美元的營收，激勵臉書週二盤中一度刷新日高每股 174.9 美元，收漲每股 174.20 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.012%。

半導體類股方面，威騰電子 (WDC-US) 上揚 2.17%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.51%；AMD (AMD-US) 上揚 1.48%；美光 (MU-US) 上揚 0.45%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.39%；Intel (INTC-US) 下跌 0.28%。

金融股多走高，摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.48%；高盛 (GS-US) 上揚 0.45%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.39%；花旗 (C-US) 上揚 0.093%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.23%。



台股 ADR 多走低。僅台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.53%；友達 ADR (AUO-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.80%。

企業消息方面，美國最大連鎖藥局沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 重挫 12.81%，由於財報不利，營收降逾 23% 至 15 億美元，宣布下調全年財測並削減更多成本。

由於需求提升，調高第一季獲利預期，達美航空 (DAL-US) 週二股價飆高 6.04%，帶動航空類股齊揚。

華爾街分析

標準普爾 500 指數第一季創下 13% 的漲幅，為 1998 年以來最佳開局，該指數目前僅比去年 10 月創下的歷史高點低 3%。

The Opportunistic Trader 創始人班尼迪克 (Larry Benedict) 表示：「今天看起來像整合，標普肯定已突破關鍵阻力位 2800，3 月就業報告，可能是股市創下歷史新高的催化劑。」

美銀美林股市和量化分析師 Savita Subramanian 指出，第一季美股表現優於其他一些資產類別，包括新興市場股票、長期國債、投資級公司債券。

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，鑑於今年股市強勁反彈，近期固定收益的強勢值得關注，彭博巴克萊美國綜合債券指數在四年內創下月度最佳表現。

經濟數據方面，美國商務部公布，2 月核心耐用品訂單月增 0.1%，遜於預估 0.3%。

政經消息方面，美中貿易談判週三 (3 日) 將於華府重啟新一輪談判，川普於白宮表示，與中國的貿易談判進展順利。