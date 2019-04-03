4月 是美國股市最強勁的月份

過去 20 年，4 月是美國股市最傑出的月份。這項季節性因素，加上股市第一季的亮麗表現，促使 股市多頭預期，未來幾個月，股市可望擴大第一季的漲幅。

根據 LPL 金融公司統計，自 1999 年以來，S&P 500 於 4 月平均上漲 1.7%。該公司分析師廸推克 (Ryan Detrick) 在週一發布的研究報告中寫道：「在這波多頭市場，美國股市 4 月的強勢格外明顯。過去 13 年，道瓊工業平均指數於 4 月全數收高。S&P 500 於過去 13 年，有 12 年於 4 月收高。」

「很難說是什麼原因造成一年此時出現季節性漲勢，」廸推克寫道。「可能是第一季通常波動的走勢後，投資人鬆了一口氣。也可能是新的一季開始，經理人強化投資組合。還可能是春季到來，溫暖天氣照亮了每個人的心情。」

看漲的分析師說，S&P 500 於第一季大漲 13.1%，創近十年來最佳單季表現，因而有理由期盼股市表現良好，絕非僅只 4 月。

廸推克指出，強勁的第一季尤其是 4 月的利多，自 1950 年以來，每當 1，2，3 月均上漲，4 月總是收高。這些年，4 月平均上漲 2.6%。

股市年鑑編輯賀奇 (Jeffrey Hirsch) 近來在部落格中寫道，自 1949 年以來，若 S&P 500 於第一季上漲逾 5.4%，則 4 月從未曾收低。

賀奇進一步指出，這段期間，股市有 21 年，第一季上漲逾 5.4%，僅有 2 年，其後的九個月出現下跌走勢，分別為 1987 與 1956 年。

在這兩年裡，有少見的原因造成股市於其後九個月下跌，例如，1987 年為黑色星期一股市崩盤，1956 年則出現國際政局動盪，蘇聯入侵匈牙利，蘇伊士運河危機，及以阿二次戰爭。

賀奇指出，股市亮麗的第一季，毫無疑問屬利多。