比特幣華麗回歸 區塊鏈概念股連番大漲

隨著週二 (2 日) 比特幣突然暴漲，引發全世界密切關注，激勵加密貨幣投資回溫，亦帶動美國區塊鏈概念股連番上漲。

比特幣週二 (2 日) 暴漲約 20%，創下 2018 年 11 月以來新高，突破關鍵 5000 關口，隨著比特幣暴漲，區塊鏈概念股「沾光」上揚。

區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 暴漲 22.6%；Marathon Patent Group (MARA-US) 暴漲 18.95%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 大漲 7.86%。

據 CoinMarketCap.com 的數據，除了比特幣外，其他加密貨幣也集體上揚，週二 (2 日) 瑞波幣 (XRP) 上揚近 9% 至 0.34 美元，而乙太幣 (ETH) 上揚逾 11% 至 156.19 美元，萊特幣 (LTC) 上揚 18.2% 至 71.10 美元。

獨立金融谘詢機構 deVere Group 創始人兼首席執行官 Nigel Green 稱：「熊市領域過後，人們越來越感覺比特幣已回歸，我現在稱市場已經觸底，所謂的加密冬天已經結束。」

Nigel Green 樂觀寫道：「我相信比特幣將在未來幾週、幾個月內走高，為投資者帶來穩定的收益，比特幣作為市值最大的加密貨幣，將對更廣泛的加密行業價格產生積極正面的影響。」