【富蘭克林】機構投資人調查: 今年將增加對沖策略基金投資比重

多空靈活操作，創造超額報酬機會

儘管經歷了 2018 年市場震盪和糟糕表現，機構投資者表示今年仍將加碼或維持對沖策略基金的配置比重。摩根大通 (4/1) 對擁有大約 7,060 億美元對沖策略基金資產的 227 個機構投資者調查顯示，今年約有 32% 的受訪者計畫增加對沖策略基金的配置，高於 2018 年的 15%，並且只有 13% 的受訪者預計降低配置，55% 的受訪者表示將維持當前的配置比重。

其中調查顯示，投資者表示願意配置對沖策略基金的主要原因，52% 認為可創造超額報酬，24% 認為可多元化其投資組合，14% 認為將可獲得另類的報酬來源。此外，投資人也開始注意到經歐盟 UCITS 監管成立的對沖策略基金，69% 的投資人認為此產品將可提供較高的流動性、41% 認為其提供較低的管理費、31% 認為此產品須滿足較嚴厲的法規規範，因此在亞洲和歐洲有近六成的投資人表示感到興趣。

eVestment(3/21) 數據顯示，2 月份共有 16.3 億美元的資金流入對沖策略基金，其中多重策略連兩個月最受到資金的追捧，今年來流入 76.7 億美元。

根據理柏資訊統計，目前台灣核備可銷售並經歐盟 UCITS 監管成立，總共有五檔另類資產基金，其中富蘭克林坦伯頓多空策略基金廣納多元策略，掌握各策略的輪漲機會，同時過去三年的年化波動度僅有 3.29%，在控制低波動下創造資產增值機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，市場多已計入聯準會鴿派消息，而英國退歐和中美貿易談判仍存在不確定性，預計未來市場將處於適度的波動環境，這並不是指對沖策略可以在恐慌中獲勝，而是指在健康波動環境下，將加大多空的雙向操作空間，創造超額報酬的表現。

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