【野村投信】第二季台股展望：區間整理為主，選股策略為關鍵

2019 年台股一掃 2018 年陰霾，年初至今漲幅達 9.37%(資料來源: Bloomberg，資料日期: 2019/3/24)，市場投資氣氛明顯好轉，野村投信表示，今年全球主要經濟體將維持成長趨勢，但成長率將減緩，並呈現前低後高走勢，下半年可望回復動能。台股第一季表現優異，重返萬點，但在第一季漲幅較高的情形下，預估市場第二季在高檔區間整理機率較高，由於類股間成長差異大，選股仍是主要重點，建議投資人在市場回檔時，選擇基本面良好且投資價值浮現之個股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，目前為止美中兩強貿易戰往正面方向發展，加上美國聯準會對升息轉為超鴿派，市場信心回復，因此股市開始反彈，未來發展須繼續觀察，市場仍會反應相關利多與利空。從基本面來看，今年全球主要經濟體維持成長趨勢，但成長率減緩，主計處也將台灣的經濟成長率從 2.6% 調降至 2.27%，經濟方面預期上半年成長較低迷，除了跟 2018 年上半年的基期較高有關，另一個影響因素在於大部分產業在去年第四季到今年初的庫存水準較高，因此難有新訂單，不過隨著上半年陸續消化庫存，預估下半年將反彈，以電子產品為例，近期出口成長已有回升。

在資金方面，今年一、二月外資買超金額超過 1000 億台幣，顯示台股價值具有吸引力，受到外資青睞；目前台股評價處於中等偏便宜的水準，本益比位於長期均值 15-16 倍，而股價淨值比約為 1.6 倍，低於長期平均 (資料來源: 富邦投顧，資料日期: 2019/03)，除此之外，姚郁如指出，2019 年市場預估台股盈餘微幅下滑，類股成長差異大，因此由下而上的選股策略更加重要，須兼顧成長及評價合理性。

以個別產業而言，2019 上半年科技股業績不如預期，主因為淡季需求疲弱，整體庫存水準偏高，隨著庫存逐漸消化，下半年隨著新產品推出，有機會重拾動能。5G 應用仍為長線投資主軸，韓國預期 2019 年第二季進入 5G 通訊時代，2020 年日本東京奧運也將採用 5G 應用，多個國家也已陸續釋出 5G 商用的預計時間表，預期相關基礎建設將逐步展開，以基地台為例，中國新增基地台數量從 2018 年的 60 萬台增加至 2020 年預估的 180 萬台，增速相較過去 3G、4G 大幅增加。此外，伺服器包含雲端及資料中心、電子產品新規格推出的受惠者，如 AMOLED、多鏡頭等都是相對看好的產業；此外，電動車及自動化產業都是中長期值得注意的趨勢。

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。