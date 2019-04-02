【華冠投顧】台股高檔震盪依舊中性看待!清明連假是否要抱股?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2442 新美齊、8213 志超、2069 運錩、4426 利勤、2327 國巨。

台股盤勢分析:

煙火秀 10

在美股持續大漲下，台北股市早盤僅上漲 + 52 點開出，上半場一度重返 10700 點大關；但是在高檔賣壓的湧出下，指數震盪走低，終場上漲 + 47 點作收，收在 10690 點。

台股買壓持續放大，加權指數再度開高走低。目前台股基本上已經沒有太大的分析空間，一如我們先前所言；10650 點以上，高檔賣壓明顯放大，顯示大人們逢高進行減碼。但是因為台股緊接要面臨『清明連假』，長假前夕的壓力尚且合理；但是在國際股市大漲助攻下，外資呈現『有錢任性』的姿態，也是不爭的事實。明天是節前最後一個交易日，如果沒有國際股市的激勵，預料指數短線會有修正壓力；個股方面建議做在『汰弱留強』，積極面於台股『煙火季』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6227 茂綸、3406 玉晶光、3338 泰碩、2317 鴻海、東科 KY、3704 合勤控、3037 欣興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1213 大飲、5210 寶碩、6169 昱泉、6235 華孚、6158 禾昌、1603 華電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。