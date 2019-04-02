【永豐期貨】台指選擇權盤後－高檔追價意願降低 台股開高震盪小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 38 點至 10678 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 12.3 點，電子期逆價差縮至 - 0.13 點，金融期轉為逆價差 - 0.88 點。現貨部分，三大法人買超 93.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1085 口至 28471 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1441 口至 60207 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4146 口至 21723 口。

週一中國與美國新公布的製造業 PMI 都優於預期，市場樂觀情緒帶動美國股市走揚，週二亞洲股市也都呈現跳高開出，加權指數開盤後再度向上挑戰 10700 關卡，不過台積電開高走低，而隨著美股電子盤走跌，鴻海、國巨、國泰金、富邦金等權值股也都出現漲幅收斂。終場加權指數開高走平上漲 47.67 點或 0.45%，收在 10690.3 點。整體而言，今天陸股與美股電子盤呈現漲多後降溫態勢，使台股呈現高檔量縮，日內震幅縮至不到 50 點，因此雖然目前均線多頭排列且 KD 黃金交叉，但上檔 10700 點賣壓稍重，投資人仍須留意追高風險。

選擇權分析

全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 升至 1.58，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。而外資與自營都呈現加碼賣出 Put 的操作方式。VIX 指數下降 0.32 至 13.32。多項選擇權籌碼面顯示市場樂觀情緒較高。明日適逢週選擇權結算，OI 最大量支撐壓力區縮窄至 10650~10700 點，且 10650~10750 三個履約價 call 的 OI 平均高達 2.5 萬口，因此若國際上未發生重大變動，結算行情呈現高檔震盪整理機會相對較大。 (永豐期貨研調)



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