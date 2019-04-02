信邦五大產品線同增溫 3月、Q1營收分創新高與歷年同期高

信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 3 月合併營收 15.21 億元，月增 26.05%，年增 20.35%，在工作天數與產能恢復正常，加上五大產品線營收同步攀揚，帶動 3 月營收創單月新高；第 1 季合併營收為 40.55 億元，季增 4.83%，年增 14.66%，寫歷年同期新高。

信邦指出，3 月在工作天數及產能恢復正常下，醫療及健康照護產業銷售量月增 22%、汽車產業銷售量較上月大增 44.26%、綠能及節能月增 26.62%、工業應用月增 44.81%，通訊及電子週邊小幅成長 3.44%，帶動整體營收創新高。

從第 1 季整體表現來看，信邦表示，公司 MAGIC 5 大產品線中，今年首季營運表現大多優於去年同期，僅汽車產業營收受到整體汽車產業停滯影響，銷售量較去年同期小幅衰退 3.86%，隨著各產業需求逐漸增溫，預期第 2 季營運將會優於第 1 季。

產品別銷售比重方面，信邦第 1 季連接線組生產銷售營收占比為 77.46%，連接器及零組件銷售占比為 22.54%。從應用來看，工業應用產業佔 31.11%；通訊及電子週邊產業 25.83%；綠能及節能產業 25.42%；醫療及健康照護產業 9.20%；汽車產業 8.44%。