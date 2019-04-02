台股首季大漲近10% 法人示警：漲多回檔加大 指數Q2整理機率大

美中貿易戰正面發展、聯準會鴿派立場明顯，台股第 1 季在資金行情推升下，大盤加權指數大漲近 10%，但投信認為，時序邁入第 2 季，台股歷經首季漲多壓力、傳統淡季等效應下，可能進入震盪整理格局，選股建議可由下而上，挑選評價合理的族群。

野村投信今 (2) 日舉行第 2 季台股投資展望記者會，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股第 1 季大漲 9.37%，加權指數重返萬點，但也因首季漲幅過大，第 2 季可能面臨漲多壓力，陷入區間整理而且類股族群間差異浮現，建議應由下而上選股，兼顧評價合理性。

施羅德投信認為，5 月將公布第 1 季財報，考量首季有農曆假期、景氣尚未明顯回溫等因素影響，財報表現可能不如預期，屆時台股恐將陷入震盪，建議可挑選殖利率較高的個股布局。

在資金面部分，根據統計，今年前 2 月外資買超台股逾千億元，顯示外資仍看好台股後市，以評價面來說，目前台股本益比在長期均職 15 到 16 倍，股價淨值比 1.6 倍低於長期平均值，位於中等偏低的水準。

姚郁如表示，干擾市場已久的美中貿易戰目前朝正面情勢發展，加上聯準會態度偏鴿暫停升息循環，激勵全球股市走揚，從基本面角度來說，上半年雖有經濟成長率放緩、庫存待消化的壓力待解，但預估在上半年陸續消化庫存，下半年有機會反彈，以電子產品來說，近期出口已有回溫跡象。

以個別產業來，野村投信點名看好 5G、多鏡頭、AMOLED、電動車與自動化等族群都是中長期可以注意的趨勢；至於投資人偏愛的高殖利率個股，姚郁如認為，高殖利率雖具吸引力，被視為選股的條件，有些個股本益比偏高，選股時要綜合考慮。

另外金融股部分，姚郁如說，金融股中壽險與銀行類股部分，壽險去年有 IFRS 9、遞延所得稅挹注，加上投資收益挹注，帶動去年第 1 季獲利亮眼，但也因此墊高基期；至於銀行類股盈餘成長相對穩定，這是選股需要特別留意的。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，台股中不乏 5% 以上的高殖利率個股，預料將成中長線資金偏好的標的，此可視為大盤震盪時的下檔保護。

詹祖光指出，過去常說第 2 季是「五窮六絕」的產業淡季，但這樣的狀況只適用於 PC 產業，隨著現在產業類別愈來愈多元，有網通、資料中心、電動車、5G 基建、物聯網 (IoT，Internet of Things)、消費性產品手機週邊產品如耳機等等，每個產業淡旺季都不同，已經沒有全面性的五窮六絕，投資人不用過於憂心。