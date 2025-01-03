信邦去年營收332億元連15年創高 估今年Q1起營收季季增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-03 14:58
連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 2024 年營收 332.18 億元，年增 0.75%，連續 15 年改寫歷史新高，公司表示，依據客戶端需求之預估，展望第一季出貨，將優於第四季，並逐季增加。
信邦去年 12 月營收 26.53 億元，月減 7.88%、年增 20.58%，主要是受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響，營收較前月衰退；第四季營收 83.40 億元，季減 1.54%、年增 12.29%。
2024 年五大產業表現來看，醫療及健康照護產業減少 0.48%、汽車產業減少 2.47%、綠能及節能產業減少 15.66%、工業應用產業成長 5.52%、通訊及電子週邊產業成長 23.46%。
各產業營收比重來看，工業應用產業佔 28.95%；綠能產業佔 25.39%；通訊及電子周邊產業佔 22.94%；汽車產業佔 14.61%；醫療及健康照護產業佔 8.11%。若以產品區分，連接線組生產銷售佔 75.35%；連接器及零組件銷售佔 24.65%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇