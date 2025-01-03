信邦去年營收332億元連15年創高 估今年Q1起營收季季增

連接線束大廠信邦 ( 3023-TW ) 今 (3) 日公告 2024 年營收 332.18 億元，年增 0.75%，連續 15 年改寫歷史新高，公司表示，依據客戶端需求之預估，展望第一季出貨，將優於第四季，並逐季增加。

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2024 年五大產業表現來看，醫療及健康照護產業減少 0.48%、汽車產業減少 2.47%、綠能及節能產業減少 15.66%、工業應用產業成長 5.52%、通訊及電子週邊產業成長 23.46%。

各產業營收比重來看，工業應用產業佔 28.95%；綠能產業佔 25.39%；通訊及電子周邊產業佔 22.94%；汽車產業佔 14.61%；醫療及健康照護產業佔 8.11%。若以產品區分，連接線組生產銷售佔 75.35%；連接器及零組件銷售佔 24.65%。