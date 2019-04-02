〈龍邦營運展望〉出清廈門國貿金融中心公司30%股權 貢獻每股稅前2.095元

龍邦國際 (2514-TW) 今 (2) 日股票暫停交易，下午由副總經理林尚良召開重大訊息說明會，董事會決議出清廈門國貿金融中心公司 30% 股權，預計處分利益約為 10.6 億元，將趕在第 2 季底前入帳，貢獻龍邦每股稅前 2.095 元。

龍邦國際今日董事會決議，與廈門國貿集團簽訂股權轉讓協議，出售廈門國貿金融中心開發有限公司 30% 股權，總交易人民幣 5.01 億元 (含稅)，預計處分利益約 10.6 億元，龍邦出清此地產開發投資案 30% 股權後，從此在中國大陸地區已沒有投資項目。

廈門國際金融中心外觀。(圖：龍邦國際提供)

不過，林尚良也指出，龍邦國際結束廈門開發兩岸金融中心投資項目後，未來中國大陸若有合適投資項目，仍會進行投資。

龍邦國際 2011 年投資人民幣 1.8 億元，與大陸國營企業廈門國貿控股集團有限公司、廈門國貿集團股份有限公司等共同合資開發兩岸金融中心 (湖里規劃區) 第一個項目，該項目位於廈門市湖里區的「廈門國貿金融中心」不動產，是海峽兩岸首次攜手合作完成並向世界展現的顯著地標建築。

龍邦投資初始著眼項目是廈門市政府推動的重點專案，對於増進兩岸交流、發揮各自優勢，增加市場競爭力、從而精心打造國際 5A 智慧化甲級辦公商業大樓，迄今已達完工結案並正式納入營運。

龍邦考量整體策略，及持續推動國內、外投資所需，經今日董事會議決議通過，董事長林國興正式宣佈龍邦國際所持有「廈門國貿金融中心開發有限公司」30% 股權，轉讓合資股東大陸國營企業廈門國貿集團股份有限公司。

龍邦去年財報稅後純益 2510 萬元，年減 97.92%，每股純益僅有 0.05 元，市場人士昨日推估在為今年的獲利表現上，龍邦可能以處分廈門國貿金融中心開發有限公司股權案挹注獲利。