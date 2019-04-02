臻鼎-KY：強攻5G商機 狂賺一個股本

【撰文／陳子榕】

臻鼎 - KY(4958) 從軟板起家，產品逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板佔比超越 80％，亦是全球第一大軟板，全球市佔率約 25％，由於軟硬結合板、汽車板、COF 等新產品比重逐步拉升，今年軟板佔比可望降至 80％。

隨著蘋果傳出已挑選 5G iPhone 的 PCB 供應商消息，意味今年下半年 5G iPhone 有影。由於 5G 是全新的規格，預料將掀起龐大的換機潮，有助帶動蘋概股新一波行情。臻鼎已為大客戶 5G 訂單作準備當中，臻鼎配合客戶分別在 5G 應用成立專責的測試部門，長期成長發展目標，將奠基在持續投入先進技術研發的基礎上，並在 5G 相關應用持續配合市場需求進行研發。

去年每股獲利 10.5 元創高 PCB 業稱王

臻鼎 - KY 2018 年營收 1179 億元，毛利率 22％，稅後淨利 115 億元，年成長 70％，歸屬於母公司獲利 84.48 億元，每股獲利 10.5 元，創新高表現，也是 PCB 產業中 EPS 最高者。2018 年全球 PCB 產業成長 6％，成長性佳，但臻鼎 - KY 的年成長率為 8.9％，高於產業平均。

全球 PCB 的製造基地以中國為主，截至 2018 年，中國已占全球生產 PCB 的比重 52.4％，臻鼎 - KY 去年資本支出為 126 億元，今年資本支出仍有逾百億元的水準。

臻鼎去年營收 1179 億元，年增 8％，至於去年第四季營收較前一年第四季營收減少 12.15％，是因為前年第四季有臉部辨識軟硬結合板訂單由臻鼎全拿，基期墊高所致。此外，全年平均毛利率自 2017 年的 16％提升到 2018 年的 22％，而去年稅後獲利 115.6 億元，年增 70％，歸屬母公司淨利 84.48 億元，稀釋後每股淨利 10.5 元，並配息 5 元。

來源：《萬寶週刊》 1327 期

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